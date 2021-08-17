"Сиськи класнючие": Оля Полякова без комплексов посветила ягодицами и аппетитной грудью

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic/

Королева ночи Оля Полякова прибыла на Одесский кинофестиваль, и после традиционной Красной дорожки отправилась загорать и отдыхать на катере в море.

Певица изысканно примерила сексуальный купальник и очень эффектно позировала у борта катера - подставляя фотографу то ягодицы, то аппетитную грудь в лучшем ракурсе. Так что Полякова показала все свои женские прелести под идеальным углом.

Она призналась, что снимки делал ее продюсер Михаил Ясинский.

"Одессочка прекрасна! По традиции 1,2,3,4,5 или 6?)", - поинтересовалась певица.

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic/

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic/

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic/

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic/

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic/

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic/

"Мэрилин Монро", "Оля-Богиня грации и красоты. И посмотреть и послушать приятно", "Как тут выбрать ? Все огонь как всегда", "Вы очень классная девушка обожаю ваши песни", "Русалка на ветвях, сори, на яхте весит", "5,6 у вас сиськи класснючие", - пишут ей в комментариях.

Ранее Синди Кроуфорд удивила совершенными формами в купальнике.