УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Синди Кроуфорд "поймали" в лифте в пальто на голое тело: черный драп подчеркнул упругие ножки модели

30 января 2023, 20:07
Синди Си в свои 56 лет может похвастаться идеальными формами и безупречной внешностью, а хвастается взамен счастливыми моментами своей повседневности.
Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд показала ноги в колготках-сеточке и пальто / instagram.com/cindycrawford

Супермодель, актриса и одна из самых красивых женщин ХХ столетия по версии Playboy Синди Кроуфорд за свою многолетнюю карьеру уже не единожды себе доказала, что имеет особый талант приковывать к себе взгляды.

Поэтому в свои 56 лет она не стремится вернуть юность и не пытается молодиться - Синди живет свою лучшую жизнь и очень любит делится нею на своей странице в Instagram. Ее социальные сети представляют собой смесь кадров из легендарных съемок и культовых модных показов, свежих фэшн-фотосессий и большой порции домашних моментов с семьей.

Подобную мешанину из фотографий сама Кроуфорд любовно называет "помойкой". Первой порцией разномастных фото 2023 года она показала в соцсетях. В кадр попали любимый муж и собака модели, фото Синди без макияжа перед фотосессией, и крайне горячий кадр, от которого захватывает дух.

На одном из фото Кроуфорд позирует только в черном пальто и телесных колготках в сеточку: ее волосы с "мокрой" укладкой разметались по плечам, в разрез верхней одежды модель кокетливо выставила бедро.

Снимок представляет собой "живой", не постановочный кадр: кажется, что Синди вот-вот вздохнет, и с улыбкой посмотрит в камеру.

Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд показала ноги в колготках-сеточке и пальто / instagram.com/cindycrawford

Ранее 45-летняя "истребительница вампиров" Сара Мишель Геллар засветила шикарные ножки в неприлично коротком мини - в таком виде "Баффи" пришла на премьеру нового фильма.

Также в откровенном наряде предстала перед поклонниками украинская ведущая и волонтерка Маша Ефросинина - для съемок она надела платье с таким убийственным декольте, что его эффект сравнили с действием Himars.

Другие новости:

шоу-бизнес Синди Кроуфорд новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:32

"Взлетели на воздух: ВСУ уничтожили сразу три пункта управления оккупантов

20:30

Гороскоп на завтра 31 января 2023: Близнецам – энергичность, Девам – покой, а Козерогам – работа

20:29

Россия хочет большого реванша: Зеленский предупредил о подготовке контрнаступленияВидео

20:26

Любителям котов на заметку: как избавиться от запаха четырехлапого в доме

20:14

Как убрать пятна со скатерти: простые и доступные способы от опытных хозяек

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:07

Синди Кроуфорд "поймали" в лифте в пальто на голое тело: черный драп подчеркнул упругие ножки модели

19:54

Киевстар резко поднимает тарифы: на сколько придется раскошелиться с 1 февраляВидео

19:31

"До начала лета": в Британии назвали сроки передачи Украине танков Challenger 2Видео

19:20

Сталин бы за такое расстрелял парочку генераловмнение

Реклама
18:59

"Вождем дикого племени будет": Лукашенко устроили "дикие танцы" в аэропорту ЗимбабвеВидео

18:54

Тина Кароль отреагировала на смерть легендарного поэта Павлычко и эмоционально спела "Два кольори"Видео

18:40

Запотевают очки зимой: простые хитрости, которые точно помогут

18:28

Кремль перебросит новые войска в Курскую область - местный губернаторВидео

18:21

До последнего отводил подбитый самолет от домов: на Донетчине героически погиб 24-летний летчикВидео

18:21

"Ад" под Угледаром: ВСУ разгромили разведроту "элитной" бригады морпехов РФВидео

18:10

Неприятные чувства: футболист сборной Украины опозорился жаркими объятиями с российским спортсменомВидео

17:45

Favbet Foundation победил в номинации благотворительных фондов проекта "Ответственная страна"

17:27

"Мы точно знаем": в НАТО видят подготовку РФ к новому большому наступлению на Украину – СтолтенбергВидео

17:26

"Мы их ненавидим": аналитик объяснил, как поступать с "хорошими русскими"Видео

17:14

Опасные приёмы в макияже, которые сделают вас на 10 лет старше: как не превратиться в старухуВидео

Реклама
17:07

Психуют и ссорятся на ровном месте: 3 самых несдержанных знака Зодиака

17:05

Совсем не фурия из преисподней: ТОП-5 женских имен, из которых получаются лучшие свекрови

16:52

Украину окутает снегопад: синоптик предупредила о настоящей зимеВидео

16:40

"Крым больше не будет украинским": президент Хорватии опозорился скандальным заявлением

16:17

В Украине будут по-новому продавать яйца: цены резко пойдут на спадВидео

16:14

В ФРГ определились, откуда перебросят в Украину роту танков LeopardВидео

16:12

Таролог спрогнозировала, когда украинцам весной ждать больших боев

16:12

Промокли и замерзли ноги: что делать, чтобы не слечь с температурой

16:10

Самый мистический день года: приметы и что нельзя делать 31 январяВидео

16:07

Как отстирать кухонные полотенца до идеала: 3 способа, которые бесследно уничтожат жир и грязь

15:54

Выходка принца Гарри поставила королевский дворец на ушиВидео

15:44

"Звуки прилёта, ужас": под Белгородом гремят мощные взрывыВидео

15:31

В чем лучше всего делать кофе: 5 способов, которые покорят всех кофеманов

15:24

"Нелепые просьбы": Шольц разозлился на политиков в Германии за призывы дать Украине истребителиВидео

15:11

Телеведущая Мила Еремеева рассказала, что сейчас происходит с Олегом ВинникомВидео

15:03

1xBet, пытавшийся выйти на рынок Украины, признан банкротом в Гааге из-за невыплат игрокам

14:58

"Начнут реальную бомбежку": астролог назвала самые опасные города на этой неделеВидео

14:54

"Даже с химиотерапией умирают": врач рассказал о вероятном диагнозе ПутинаВидео

14:51

Россия скоро пойдет в наступление: оккупанты будут атаковать сразу две области - МусиенкоВидео

14:51

Воздушный пирог к чаю Райское наслаждение: рецепт, который покорил миллионы хозяекВидео

Реклама
14:26

Когда Украина получит F-16 и сколько их нужно, чтобы ВСУ наступали: Свитан сделал прогнозВидео

14:18

"Проявление истерии": эксперт развенчал позорный фейк РФ о танках Леопард для УкраиныВидео

14:08

Jerry Heil ответила, готова ли принять участие в шоу "Холостячка"

13:59

"Очень неудобная ситуация": Песков попытался оправдать Путина из-за угроз Джонсону ракетами

13:50

Умерла "Уэнздей Аддамс" из оригинального сериала - американская актриса Лиза ЛорингВидео

13:35

Загадка советских домов: почему в СССР зеркала вешали у потолка

13:30

Войска РФ торопятся с наступлением на Украину, в конце весны будет поздно – командующий ВС ЛитвыВидео

13:28

В Украине выдают повестки нового образца: что грозит за неявку в военкоматВидео

13:21

Польша готова передать Украине истребители F-16 – премьер-министр МоравецкийВидео

13:02

Служащий в ВСУ Дмитрий Дикусар нарушил трехмесячное молчание - показал, как его изменила война

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять