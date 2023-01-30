Синди Кроуфорд "поймали" в лифте в пальто на голое тело: черный драп подчеркнул упругие ножки модели

Синди Си в свои 56 лет может похвастаться идеальными формами и безупречной внешностью, а хвастается взамен счастливыми моментами своей повседневности.

Синди Кроуфорд показала ноги в колготках-сеточке и пальто / instagram.com/cindycrawford

Супермодель, актриса и одна из самых красивых женщин ХХ столетия по версии Playboy Синди Кроуфорд за свою многолетнюю карьеру уже не единожды себе доказала, что имеет особый талант приковывать к себе взгляды.

Поэтому в свои 56 лет она не стремится вернуть юность и не пытается молодиться - Синди живет свою лучшую жизнь и очень любит делится нею на своей странице в Instagram. Ее социальные сети представляют собой смесь кадров из легендарных съемок и культовых модных показов, свежих фэшн-фотосессий и большой порции домашних моментов с семьей.

Подобную мешанину из фотографий сама Кроуфорд любовно называет "помойкой". Первой порцией разномастных фото 2023 года она показала в соцсетях. В кадр попали любимый муж и собака модели, фото Синди без макияжа перед фотосессией, и крайне горячий кадр, от которого захватывает дух.

На одном из фото Кроуфорд позирует только в черном пальто и телесных колготках в сеточку: ее волосы с "мокрой" укладкой разметались по плечам, в разрез верхней одежды модель кокетливо выставила бедро.

Снимок представляет собой "живой", не постановочный кадр: кажется, что Синди вот-вот вздохнет, и с улыбкой посмотрит в камеру.

Синди Кроуфорд показала ноги в колготках-сеточке и пальто / instagram.com/cindycrawford

Ранее 45-летняя "истребительница вампиров" Сара Мишель Геллар засветила шикарные ножки в неприлично коротком мини - в таком виде "Баффи" пришла на премьеру нового фильма.

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