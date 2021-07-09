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"Симптомы исчезли только три месяца назад": Шоптенко рассказала, как долго боролась с коронавирусом

9 июля 2021, 15:54
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Заразившись COVID-19, Алена Шоптенко еще долго "выкашливала болезнь".

Шоптенко
Алена Шоптенко переболела коронавирусом прошлой осенью / instagram.com/alena_shoptenko

Двукратная чемпионка мира по бальным танцам, украинский хореограф Алена Шоптенко столкнулась со сложностями в период своей болезни коронавирусом. Девушка заболела в начале осени 2020 года, однако симптомы COVID-19 у нее пропали только три месяца назад.

Как рассказала она в интервью изданию Факты, течение болезни сопровождалось определенными сложностями, однако, к счастью, обошлось без госпитализации. У звезды долго была высокая температура, а с течением времени пошли осложнения на бронхи.

По словам Шоптенко, она долгое время "выкашливала болезнь". Причем симптомы коронавирусной инфекции исчезли лишь три месяца назад, тогда как заразилась она еще в осенний период прошлого года.Читайте такжеАлена Шоптенко рассказала об адском периоде своей жизни

"Это действительно было непросто, но, слава Богу, обошлось без больницы. Долго держалась высокая температура, а потом пошло осложнение на бронхи. Я продолжительный период выкашливала болезнь. По сути, симптомы исчезли только три месяца назад. Это при том, что я заболела в начале осени прошлого года", - подчеркнула Алена Шоптенко.

Напомним, в октябре прошлого года Алена Шоптенко рассказала о том, как проходит ее лечение от коронавируса. По словам девушки, она неоднократно болела острыми респираторными заболеваниями, однако коронавирус оказался самой серьезной болезнью. Тогда звезда пожаловалась, что ее мучает сильный кашель и серьезная слабость. Кроме этого, у Шоптенко пропадал вкус и обоняние.

Шоптенко заразилась COVID-19 вместе со своим партнером по проекту Танцы со звездами Олегом Винником. Причем артист, переболев коронавирусом, сделал заявление о возвращении на шоу, а Шоптенко решила покинуть телешоу.

Танцы со звездами Алена Шоптенко коронавирус
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