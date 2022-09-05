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Симоньян в лифчике известного американского бренда фальшиво спела на яхте

5 сентября 2022, 16:25

Пропагандистка, несмотря на свою ненависть к Америке, покупает вещи американского бренда.

Симоньян в лифчике известного американского бренда фальшиво спела на яхте
Отпуск, как она думает, "здорового" человека

Главная российская пропагандистка Маргарита Симоньян, портрет которой чудесно смотрится в червях, выложила видео с моторной яхты, на которой она совершала поездку по реке в России.

Скорее всего, Симоньян путешествовала по реке Дон, потому как именно эту песню она фальшиво исполнила на камеру. Видео, которым она поделилась на своей странице в Телеграмм, не сильно понравилось ее подписчицам.

Видео дня

В частности, одна даже спросила, на чьей яхте каталась журналистка. На что получила хамский, как всегда, ответ.

Симоньян в лифчике известного американского бренда фальшиво спела на яхте

Кроме того, у Симоньян под комбинацией на видео видны бретельки от купальника или лифчика известного американского бренда "Victoria`s Secret".

Как известно, ранее Симоньян оскорбилась из-за критики своей внешности.

В частности, на своей странице в Телеграмме, она выложила скриншот, где одна из подписчиц прокомментировала фото Симоньян, в частности ее зубы. "Какая неприятная улыбка... и эти унитазные зубы", - написала она.

Маргарита Симонян
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