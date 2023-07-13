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"Силиконовая дева": Ани Лорак в неподобающем наряде сплясала под свой трек

Анна Подгорная
13 июля 2023, 12:10 обновлено 13 июля, 12:10
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Каролина Куек отчаянно привлекает к себе внимание всеми "грязными приемчиками", которые в ее положении вызывают лишь недоумение.
Ани Лорак
Ани Лорак станцевала в неприличном наряде под свою песню / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Певица Ани Лорак тщетно пытается вернуть себе былую популярность - в стране-агрессоре, ради которой она предала Украину, Каролина Куек оказалась не так уж востребована.

Сейчас артистка пытается привлечь к себе внимание любыми способами, которые, впрочем, оригинальностью не отличаются. На своей странице в Instagram она показала видео, на котором исполняет одну из своих новых песен.

Наряд для этого Лорак выбрала не соответствующий нормам приличия - у забора под свой трек она пошло выгибалась в топике, который едва держится на ее груди, и в кружевной мини-юбке, в которой в ветер на улицу страшно выходить.

видео дня

В комментариях к странному ролику отмечают, что не только наряд портит певицу. Она сильно изменилась внешне, стала пластиковой копией себя и утратила индивидуальность и в том, как она выглядит, и в том, как она поет: "Этот наряд уже не подходит вам, сорри", "Силіконова, штучна діва, без честі та совісті", "Та голая бы уже пела! Топик тот вот вот слетит вниз. Ну неужели более романтичнее одежды не было!? Тетка 40+", "Нет эмоций настоящих, одни кривляния", "Примітивна творчість під забором в лахміттях".

Смотрите видео "пластиковой" Ани Лорак с новой песней, которая так и не стала хитом:

Ранее новый бойфренд Ани Лорак решил заступиться за скандальную певицу, однако еще больше усугубил ситуацию, раскрыв настоящие взгляды "голубки мира" на войну в Украине.

В отличие от певицы, ее бывший муж, Мурат Налчаджиоглу, проявляет любовь и уважение к Украине - турецкий бизнесмен рассказал, почему остается в стране во время войны и занимается благотворительностью.

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