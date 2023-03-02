УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Шикарная "перчинка" Виктория Бекхэм посветила прелестями в пиджаке на голое тело

2 марта 2023, 03:07
И хоть жена Дэвида Бекхэма вновь нарвалась на жесткую критику за чрезмерную худобу, ее утонченность все же притягивает взгляды.
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм снялась в пиджаке на голое тело для Perfect / instagram.com/victoriabeckham

48-летняя британская певица и дизайнерка Виктория Бекхэм очень критично относится к себе, и менее, чем на идеал в жизни не соглашается.

Такая скромная целеустремленность позволила ей стать иконой моды, создать собственный люксовый бренд и построить семью с одним из лучших футболистов в мире. Не удивительно, что для обложки гламурного издания Perfect (с англ. - идеальный) Бекхэм снялась с превеликим удовольствием.

Для фотосессии Виктория выбрала наряды собственного бренда Victoria Beckham из весенне-летней коллекции. Смелые образы соединили в себе и откровенную сексуальность и сдержанный стиль, что удается далеко не многим. Фотографии она выложила на своей странице в Instagram.

видео дня

На одном из снимков Бекхэм позирует в костюме оверсайз и ботинках в компании пса по имени Рэд Маки. Пиджак Виктория надела на голое тело, что стало заметно, когда она опустила руки в карманы.

Увы, поклонники дизайнерки раскритиковали ее за наряд, который, по их мнению, сильно состарил "шикарную перчинку".

Ранее украинская певица Светлана Лобода похвасталась сочными изгибами в тугом корсете - артистке очень к лицу стиль женщины-вамп, к которому она редко прибегает.

Также бесконечно длинными ногами, которые кокетливо выглядывают из-под пальто похвасталась актриса и секс-символ Италии Моника Беллуччи - для обложки известного глянца она снялась в наряде, который будоражит воображение.

Другие новости:

шоу-бизнес Виктория Бекхэм новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:07

Шикарная "перчинка" Виктория Бекхэм посветила прелестями в пиджаке на голое тело

02:37

Судьбоносная встреча и большая страсть: астролог рассказал, чего ждать на любовном фронте в мартеВидео

02:05

Военный эксперт пояснил, почему Украине полезен удар по аэродрому в МачулищахВидео

01:33

"Джигурда, наверное, тренер": дряблая Волочкова без штанов похвасталась фигуройВидео

00:51

Зачем 2 марта убирали на кухне: приметы и что нельзя делатьВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

00:12

День ангела в марте 2023 по церковному календарю: кто отметит именины

00:10

Их ищут все огородники: 5 самых урожайных сортов томатов, которые восхищают своим вкусомВидео

01 марта, среда
23:59

"Послушайте, что он несет": Блинкен считает неприемлемым бред Путина о "новых территориальных реалиях"Видео

23:20

"Больные люди с больными мыслями": эксперт прогнозирует новую волну мобилизации в РоссииВидео

Реклама
22:59

У России есть 4 "козыря": Подоляк рассказал, на что надеется ПутинВидео

22:21

Минус один закоренелый холостяк: голливудская звезда Джон Хэмм впервые женится

22:20

Лунный посевной календарь на март: лучшие дни для посева богатого огорода

22:18

Шольц поразил заявлением о войне в Украине и войсках РоссииВидео

22:15

Чем вреден эспрессо: удивительные побочные эффекты

21:43

Кремль рассматривает сценарии приостановки войны в Украине: Данилов раскрыл планы оккупантовВидео

21:32

Звезда сериала "Друзья" прекращает актерскую карьеру из-за неизлечимой болезни

21:17

РФ ударила ракетами по Украине: мощные взрывы прозвучали в Полтавской областиВидео

21:14

Устраивают побоища и носят пауков: в Украине массово распространяется опасное движение ЧВК РеданВидео

20:37

Предсказал трагедию в Турции: сейсмолог заявил о "мегаземлетрясении" в России в мартеВидео

20:32

Иван Яковина. Чем закончится сражение за БахмутВидеоблоги

Реклама
20:30

Лунный календарь на март 2023: обострение болезней, зависть и дни для признания в любви

20:29

РФ пытается "кусать" украинскую оборону: оккупанты изменили тактику - полковникВидео

20:23

"Это невозможно": Коваленко объяснил, почему в 2023 году Украина не сможет вернуть границы 1991 годаВидео

20:15

ВСУ могут освободить Крым до конца августа, следом рухнет фронт РФ на Донбассе – ХоджесВидео

20:12

Нашла замену Добрынину: Даша Квиткова рассказала, кто осыпает ее цветами

19:29

Гороскоп Таро на март 2023: Козерогам - козни, Водолеям - бессонница, Рыбам - конфликтВидео

19:27

Обнародованы новые зарплаты ВСУ: сколько будут получать защитники в 2023 годуВидео

19:20

Путинская Россия стала слабой, начинается борьба за Арктикумнение

19:11

"Россияне прорвали нашу оборону": Жданов сообщил о критической ситуации в БахмутеВидео

18:56

Си Цзиньпин назвал главную позицию Китая по войне России против УкраиныВидео

18:47

"Бавовна" на аэродроме Мачулищи: Лукашенко "наехал" на Путина - ШейтельманВидео

18:46

"Була в мене парова машина": кто исполняет главный хит украинского TikTok и что о ней известноВидео

18:06

Хотел помилования: ВСУ ликвидировали бывшего путинского депутата-зэкаВидео

17:56

Зачем 3 марта готовили блюда из овсянки: приметы и что нельзя делатьВидео

17:55

Китайский гороскоп на март 2023: Быкам – новые начинания, Драконам - путешествияВидео

17:45

Холодильник будет сиять: простые лайфхаки с уксусом и содойВидео

17:40

Тимур Мирошниченко раскритиковал украинцев за короткую память, а Лободу - за молчание

17:35

Цель Путина – "уничтожить" Украину, он не собирается выводить войска – МИД ГерманииВидео

17:24

Поля усеяны трупами и остатками техники: РФ проиграла крупнейшую танковую битву под Угледаром - NYTВидео

17:14

С чем сочетать серые вещи, чтобы не превратиться в серую мышь: так делают стильные модницыВидео

Реклама
16:51

Популярная украинская спортсменка оборвала общение с мамой из-за ее позицииВидео

16:43

Какие праздники в марте 2023: православный календарь на первый месяц весны

16:42

Украина может в 2023 году вернуть Мариуполь – экспертВидео

16:31

В Украине резко потеплеет: синоптик назвал датуВидео

15:47

Россию ждет "черная дыра" или "болото" с распадом за 2-5 лет: политолог назвал сценарийВидео

15:36

"Заработать в РФ она не прочь": Вайкуле позвали развлечь бизнесмена на корпоративеВидео

15:29

"Старость - не радость": молодая жена Виктора Павлика "затроллила" супруга

15:21

Что увидели первым: тест по картинке раскроет настоящего скупердяяВидео

15:19

Дантес попытался оправдать Потапа за песню о волонтерах, которая возмутила Сеть

15:12

Депутата Киевсовета от "Слуги Народа" Трубицына до сих пор не исключили из фракции, несмотря на задержание за взятку в 1,26 млн грн

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять