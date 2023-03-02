Шикарная "перчинка" Виктория Бекхэм посветила прелестями в пиджаке на голое тело

И хоть жена Дэвида Бекхэма вновь нарвалась на жесткую критику за чрезмерную худобу, ее утонченность все же притягивает взгляды.

Виктория Бекхэм снялась в пиджаке на голое тело для Perfect / instagram.com/victoriabeckham

48-летняя британская певица и дизайнерка Виктория Бекхэм очень критично относится к себе, и менее, чем на идеал в жизни не соглашается.

Такая скромная целеустремленность позволила ей стать иконой моды, создать собственный люксовый бренд и построить семью с одним из лучших футболистов в мире. Не удивительно, что для обложки гламурного издания Perfect (с англ. - идеальный) Бекхэм снялась с превеликим удовольствием.

Для фотосессии Виктория выбрала наряды собственного бренда Victoria Beckham из весенне-летней коллекции. Смелые образы соединили в себе и откровенную сексуальность и сдержанный стиль, что удается далеко не многим. Фотографии она выложила на своей странице в Instagram.

видео дня

На одном из снимков Бекхэм позирует в костюме оверсайз и ботинках в компании пса по имени Рэд Маки. Пиджак Виктория надела на голое тело, что стало заметно, когда она опустила руки в карманы.

Увы, поклонники дизайнерки раскритиковали ее за наряд, который, по их мнению, сильно состарил "шикарную перчинку".

Ранее украинская певица Светлана Лобода похвасталась сочными изгибами в тугом корсете - артистке очень к лицу стиль женщины-вамп, к которому она редко прибегает.

Также бесконечно длинными ногами, которые кокетливо выглядывают из-под пальто похвасталась актриса и секс-символ Италии Моника Беллуччи - для обложки известного глянца она снялась в наряде, который будоражит воображение.

Другие новости: