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Сергей Соседов сделал интимное признание о романе с украинским певцом

9 декабря 2021, 19:59

Петра больше интересовало продвижение его как артиста, однако симпатия между ними все же возникла, вспомнил Сергей.

Сергей Соседов
Сергей Соседов признался о романе / Фото: Thinkstock

Известный музыкальный критик Сергей Соседов сделал интимное признание о том, что в 2010 году у него был недолгий роман с певцом Петром Дмитриченко.

"Там не было таких уж близких отношений. Петя Дмитриченко отличный певец, артист. Может, был какой-то легкий роман. Он же меня нашел. Потому что до того я не знал о Пете. Он как-то вышел на меня, он прислал мне свои песни. Он действительно очень интересный артист, интересный голос", – признался критик в программе Алена, блин.

Петра больше интересовало продвижение его как артиста, однако симпатия между ними все же возникла, вспомнил Сергей.

"Он мне прислал песни, ему хотелось как-то продвинуться. С его стороны интерес был обусловлен именно этим. Я понял это. Он человек довольно светский. Очень мягкий, он очень приятный человек. Как-то возникла у нас такая симпатия. Он стал мне рассказывать о себе. Сказать, что был бурный роман…" – отметил Соседов.

Ведущая спросила, были ли у Соседова сексуальные отношения с исполнителем, на что он ответил, что это был скорее флирт.

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Кто такой Петр Дмитриченко

Петр Дмитриченко стал известен, благодаря участию в ряде украинских талант-шоу. Он пел в "Караоке на Майдане", "Шанс" и "Х-Фактор", где Соседов был членом жюри.

Во время участия в Шансе Дмитриченко откровенно признавался в любви Наталье Могилевской и был без ума от нее. Тогда ходили слухи об их отошениях, но реального подтверждения этому не было.

Ранее Главред писал о том, что Сергей Соседов не изменяет своей привычке заниматься активностями утром даже во время поездок. Но в этот раз во время посещения Витебска, тело подвело Соседова, и он столкнулся с плачевными последствиями - он оказался на операционном столе после неудачной тренировки в спортзале.

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