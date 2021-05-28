Сексуальный скандал с Меладзе и Лорак набирает обороты: звезды высказались о проблеме

Ани Лорак / instagram.com/anilorak/

Певица Ани Лорак вызвала волну, которая всколыхнула украинский и российсвкий шоубизнес. Певица в одном из своих интервью обвинила Константина Меладзе в сексуальных домогательсвах.

После ряда критических высказываний в свой адрес Лорак забрала слова и извинилась, но украинские и российские звезды продолжили обсуждать тему харрасмента.

В комментариях Звездной жизни артистки остородно проддержали Ани Лорак.

"Мне кажется, что скоро этот скандал будет еще громче. И я не знаю, не уверена пока в своих действиях, что со временем все, кто был причастен к этому, об этом все равно станет еще более громко известно… Я желаю всем девушкам беречь себя и помнить о своей ценности, и всегда быть под защитой", - сказала экс-ВИА Гра Анна Седокова.

Скрипачка Ассия Ахат отметила, что она уважает Меладзе, но у нее нет ни одной причины недоверять Ани Лорак - такая она честная артистка.

Леся Никитюк / Instagram

"Я, конечно, общалась с Константином Меладзе, и со мной таких вещей не происходило. Но я очень уважаю этого человека, как музыканта, что касается Каролины, я знаю, насколько она в принципе правдивая и честная. Я не вижу смысла Каролине обманывать в этом плане, поэтому мне сложно судить", - объяснила она.

Телеведущая Леся Никитюк предложила не обсуждать прошлое, и не стала развивать тему домогательств.

"Я не хочу ничего комментировать об этом уважаемом человеке. Это заслуженная вообще творческая личность. И честно говоря, это вообще-то подло. Единственное что я скажу, не стоит упоминать о том, что было. Стоит ценить то, что есть сейчас", - говорит телеведущая.

Напомним, что первый раз Леся Никитюк заявила, что не хочет принимать участие в разворачиваемом скандале. Блогер Евгений Таллер пытался добиться у нее ответа по поводу того, верит она словам Лорак, или нет.

Оля Полякова утверждает, что продюсер Меладзе предлагал ей интим.

Сама Каролина в своем резонансном интервью российским СМИ сказала, что при личном общении Меладзе сказал, что за интим она могла бы получить продвижение в карьере.