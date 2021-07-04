Сексуальная украинская чемпионка мира по дзюдо похвасталась шикарной фигурой в мини-шортах

Дарья Белодед показала шикарную фигуру / Instagram

Украинская спортсменка и надежда нашей команды в Токио Дарья Белодед успевает не только хорошо выступать на соревнованиях, но и отдыхать.

Белодед поделилась в соцсетях новыми яркими фотографиями. 20-летняя спортсменка опубликовала в Instagram кадры из "кубинского лагеря", который обустроили на Трухановом острове в Киеве.

Девушка сверкнула своими длинными ногами на кадрах и сама. В Cuba Camp двукратная чемпионка мира почувствовала, по ее словам, вибрации лета.

"Посетили небольшую часть Кубы в Украине. Летние ритмы", - написала Дарья под снимками, где наслаждается отдыхом в футболке и мини-шортах.

"Сладкая красота", "Улыбка и хорошее тело", "Великолепная", "Королева", - написали восторженные фанаты под фотографиями.

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Дарья выступает в категории до 48 кг. Она является самой молодой двукратной чемпионкой мира в истории дзюдо.

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Напомним, летние Олимпийские игры пройдут в Японии с 23 июля по 8 августа.

Ранее Главред писал, что украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, участница летних Олимпийских игр 2016, четырехкратная чемпионка Украины Марина Бех побаловала поклонников идеальным натренированным телом.