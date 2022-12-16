Седокова потрусила дряблым обнаженным телом в Париже

Певица, которая предала свою родину, продолжает добавлять себе популярности разными способами.

Анна Седокова / скриншот

Украинская певица Анна Седокова, которая ни одним словом не поддержала Украину и выступила в поддержку террористической России, прогулялась в леопардовой шубе по улицам Парижа.

Соответствующим видео певица поделилась на своей странице в Instagram.

Оказывается обнаженный демарш - это поздравление Седоковой самой себя. "С днем рождения самую сильную девочку из всех, кого я знаю. Меня", - похвалила себя Седокова.

Она также написала пост, где поделилась тем, о чем жалеет. "Если меня спросят о чем я сейчас жалею, то скажу о том, что не разрешала себе многое. Не разрешала чувствовать, не разрешала жить. А жила так, как прилично. Хотя, давайте скажем прямо, у меня не всегда получалось. Сегодня я живу так, как чувствую. Потому что всем никогда не понравишься. А себе обязательно нужно", - говорит Седокова.

Напомним, ранее стало известно о том, что одесский реппер Джиган любит не только торты в виде ракет, а и "булки" Седоковой. Без них он не смог обойтись даже на собственной свадьбе, стоимостью почти пол миллиона долларов.

Так, сначала Седокова, которая молчит о войне в Украине и жестоком нападении России оконфузилась, выступив с поздравительной речью. "Я 10 лет думала, песня "Холодное сердце" посвящена Оксане, а она не ей посвящена", — произнесла певица, поворачиваясь к Джигану, который совсем недавно лайкал филейные части певицы.

Одессит, растерявшись, ответил, что это не так. "Оксане-Оксане! Куплеты, слова "ты та, от которой мне нужны дети" посвящены жене", — заявил Джиган.

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