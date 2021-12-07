Санта Димопулос в прозрачном боди пикантно оголила сочные ягодицы

Санта Димопулос похвасталась совершенной фигурой / instagram.com/santadimopulos

Украинская певица и медиадива Санта Димопулос показала роскошные формы в прозрачном наряде.

Артистка решила поделиться с подписчиками списком бьюти-процедур, которые она назвала "полное ТО перед Новым Годом".

Свой пост Димопулос сопроводила фотографией, наглядно демонстрирующей результаты ее работы над собой.

Медиадива позировала у окна, из которого струился мягкий солнечный свет. Она слегка изогнулась, чтобы выгодно подчеркнуть округлость ягодиц и рельефность длинных ног.

В качестве наряда артистка выбрала прозрачное боди черного цвета и черные открытые босоножки на шпильке.

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Санта Димопулос в соблазнительном наряде показала результаты работы над собой / instagram.com/santadimopulos

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Ранее Санту Димопулос в чувственном образе спутали с секс-символом Италии Моникой Беллуччи.

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