Санта Димопулос сверкнула голой грудью и промежностью в прозрачном боди

Певица показала кадры из личного "развратного" архива.
Певица и медиадива Санта Димопулос пошла на поводу у поклонников и выставила на всеобщее обозрение то, что ранее было скрыто от чужих глаз.
Один из фанатов попросил у артистки показать фотографии, которые она раньше никогда и нигде не выкладывала.
Так на официальной странице Димопулос в Instagram появились два снимка весьма пикантного содержания.
Очевидно, в игривом настроении певица показала кадры из фотосессии, которые были слишком горячими, чтобы выставлять их на всеобщее обозрение.
На них артистка позирует в абсолютно прозрачном боди без нижнего белья и в босоножках на высоченном каблуке. Сквозь ткань просвечивались соски Димопулос, а на одном из фото, где она позирует на корточках, певица практически засветила промежность.
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Ранее певица Ани Лорак взбудоражила воображение своих поклонников сексуальным фото, на котором она позировала в шикарном красном платье без нижнего белья.
Также свое тело показала украинская актриса, певица и блогерша Анна Тринчер - она впервые продемонстрировала "новую" грудь третьего размера без послеоперационного бандажа в соблазнительном купальнике
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