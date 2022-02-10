Санта Димопулос сверкнула голой грудью и промежностью в прозрачном боди

Санта Димопулос прикрыла обнаженное тело прозрачным боди / instagram.com/santadimopulos

Певица и медиадива Санта Димопулос пошла на поводу у поклонников и выставила на всеобщее обозрение то, что ранее было скрыто от чужих глаз.

Один из фанатов попросил у артистки показать фотографии, которые она раньше никогда и нигде не выкладывала.

Так на официальной странице Димопулос в Instagram появились два снимка весьма пикантного содержания.

Очевидно, в игривом настроении певица показала кадры из фотосессии, которые были слишком горячими, чтобы выставлять их на всеобщее обозрение.

На них артистка позирует в абсолютно прозрачном боди без нижнего белья и в босоножках на высоченном каблуке. Сквозь ткань просвечивались соски Димопулос, а на одном из фото, где она позирует на корточках, певица практически засветила промежность.

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Санта Димопулос в развратном боди засветила свои интимные места / instagram.com/santadimopulos

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Ранее певица Ани Лорак взбудоражила воображение своих поклонников сексуальным фото, на котором она позировала в шикарном красном платье без нижнего белья.

Также свое тело показала украинская актриса, певица и блогерша Анна Тринчер - она впервые продемонстрировала "новую" грудь третьего размера без послеоперационного бандажа в соблазнительном купальнике

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