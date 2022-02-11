"Самая сильная и независимая" украинская блогерша-миллионница ошеломила фанов пикантными кадрами

Многодетная мать и модель PlayBoy соблазнительно позировала на диване в минимальном количестве одежды.
Украинская блогерша София Стужук, которая одна воспитывает троих детей и при этом зарабатывает на роскошную жизнь сразу в нескольких сферах, поделилась в Instagram умопомрачительными кадрами в белье.
Звезда сети, за которой следят 5,5 миллиона пользователей устроила дерзкий фотосет на диване.
Стужук предстала в наряде цвета капучино и дополнила свой образ кроссовками. Она распустила волосы, которые едва не дотронулись к полу, когда София разлеглась на ложе, подняв одну ногу.
Также Instagram-дева предстала на белом фоне, демонстрируя поклонникам свою стройную фигуру.
Читайте такжеСтужук растрогала историей о бывшем муже и рассказала о его смертиНапомним, Анна Тринчер показала поклонникам грудь без корсета. Звезда позировала в бассейне в Египте, где отдыхала со своим женихом Александром Волошиным.
Также ранее Ани Лорк предстала перед поклонниками в наряде с высоким разрезом и засветила прелести без нижнего белья. Поклонника даже назвали ее "дивой без трусиков".
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