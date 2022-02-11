"Самая сильная и независимая" украинская блогерша-миллионница ошеломила фанов пикантными кадрами

София Стужук показала себя в белье / instagram.com/sofia_stuzhuk

Украинская блогерша София Стужук, которая одна воспитывает троих детей и при этом зарабатывает на роскошную жизнь сразу в нескольких сферах, поделилась в Instagram умопомрачительными кадрами в белье.

Звезда сети, за которой следят 5,5 миллиона пользователей устроила дерзкий фотосет на диване.

София Стужук показала себя в белье / instagram.com/sofia_stuzhuk

Стужук предстала в наряде цвета капучино и дополнила свой образ кроссовками. Она распустила волосы, которые едва не дотронулись к полу, когда София разлеглась на ложе, подняв одну ногу.

София Стужук показала себя в белье / instagram.com/sofia_stuzhuk

Также Instagram-дева предстала на белом фоне, демонстрируя поклонникам свою стройную фигуру.

Читайте такжеСтужук растрогала историей о бывшем муже и рассказала о его смертиНапомним, Анна Тринчер показала поклонникам грудь без корсета. Звезда позировала в бассейне в Египте, где отдыхала со своим женихом Александром Волошиным.

Также ранее Ани Лорк предстала перед поклонниками в наряде с высоким разрезом и засветила прелести без нижнего белья. Поклонника даже назвали ее "дивой без трусиков".

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