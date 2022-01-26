Самая сексуальная бабушка в мире показала необъятную грудь в тесном купальнике

Джина Стюарт - мама четверых детей и бабушка одной внучки / instagram.com/ginastewartofficial

Модель Джина Стюарт входит в десятку самых сексуальных австралиек и "горячую сотню" от мужского журнала Maxim.

Но есть титул, которым она гордится больше всего - известность ей принесло звание самой сексуальной бабушки в мире. Как такое возможно?

Дело в том, что соблазнительной красотке на фото в сентябре 2021 года исполнился 51 год. Стюарт - мама четверых детей, и даже успела обзавестись внучкой, что подтверждает ее титул.

Но ее звание бабушки, похоже, ничуть не смущает модель. Ее страницы в социальных сетях пестрят полуголыми снимками в нижнем белье и сексуальных нарядах.

На новом фото Стюарт появилась в цветастом цельном купальнике без бретелек, едва прикрывающим соски модели. Для ее необъятной груди этот купальный костюм явно маловат. "Доброе утро, проснись и пой!" - подписала снимок самая сексуальная бабушка в мире.

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Австралийская модель Джина Стюарт - самая сексуальная бабушка в мире / instagram.com/ginastewartofficial

Нередко Джину Стюарт упрекают в использовании фотошопа и различных филлеров, которые помогают ей выглядеть молодо. Однако модель утверждает, что все в ее лице и теле, кроме огромной силиконовой груди - натуральное и является результатом тщательного ухода за собой.

Джине Стюарт 51 год, но выглядит она просто сногсшибательно / instagram.com/ginastewartofficial

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