УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Самая популярная украинская модель топлес шаловливо не спрятала свои прелести на пляже

24 июля 2021, 03:33

Украинская супермодель Алина Байкова, которая живет и работает в США, решила свести с ума всех своих мужчин подписчиков, и сняла лифчик на пляже.

Алина Байкова
Алина Байкова / instagram.com/alina_baikova/

Супермодель Алина Байкова родилась в Украине, но сейчас активно строит карьеру в США - вместе с популярными модельерами, которых представляет и в сотрудничестве со всеми звездными фотографами. К слову, дружба со всеми популярными моделями в мире также имеет место.

Алина, тем не менее всегда ездит домой, а во время локдауна активно занималась волонтерством в Украине.

Сейчас девушка получила редкую возможность позагорать на пляже и отдохнуть от работы, и впечатлила публику идеальными формами в сториз.

Сначала она загорала в крошечном бикини и трусиках в виде тончайших ниточек, которые засветили ее формы, а потом сняла лифчик, и особо не скрывая грудь, пошутила: "Никому не нужны линии от бикини от загара, правда?".

Алина Байкова показала накачанные кубики от пресса на животе, сексуальные ножки и соблазнительную грудь, буквально пригвоздив томным взглядом на своих кадрах.

Ранее бывшая ученица Монатика без лифчика обольстительно засветила прелести

Алина Байкова новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Самая популярная украинская модель топлес шаловливо не спрятала свои прелести на пляже». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Финалистка Холостяка поразила красотой в сексуальном купальникеФиналистка Холостяка поразила красотой в сексуальном купальнике Взрыв на химзаводе под Ровно: что известно о выбросе ядовитого газаВзрыв на химзаводе под Ровно: что известно о выбросе ядовитого газа Приметы на 21 июля: что нельзя делать и как уберечься от бедыПриметы на 21 июля: что нельзя делать и как уберечься от беды Кандидатура согласована с Западом: в РФ назвали преемника ПутинаКандидатура согласована с Западом: в РФ назвали преемника Путина Новые тарифы на электроэнергию с 1 августа: сколько заплатят украинцыНовые тарифы на электроэнергию с 1 августа: сколько заплатят украинцы

Последние новости

03:50

Эксперт спрогнозировал, грозит ли человечеству суперштамм коронавируса

03:33

Самая популярная украинская модель топлес шаловливо не спрятала свои прелести на пляже

03:02

Сдача языкового экзамена будет доказательством желания чиновника работать на Украину – Ницой Видео

02:16

Любовный гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа: флирт, романтика и любовные авантюры

01:37

Кому больше всего грозит заражение COVID-19 - ответ врача

Реклама
00:51

Полезно ли кофе при профилактике сердечной аритмии - ученые

00:19

Гороскоп на 24 июля для всех знаков Зодиака: вещие сны и обман второй половинки - кому ожидать

23 июля, пятница
23:58

В Украине стремительно гниет картофель на полях из-за ливней: что будет с ценами Видео

23:23

В Сочи включили сирены и бушует ураган: река Дагомыс вышла из берегов и сносит все на своем пути Видео

23:02

Украина стремительно мчится в НАТО: Зеленский дал срочное поручение Кабмину, МИД, СБУ и Минобороны Видео

22:45

Назван недостаток каждого знака Зодиака Видео

22:19

Украина указом Зеленского ударила санкциями по Крыму и "ДНР" во Франции Видео

22:08

В Харьков привезли мороженое с опасным ядом, которое продают в супермаркетах Видео

21:53

Как жить дольше: этот сок снижает риска рака, улучшает работу мозга и удлиняет жизнь Видео

21:37

Украина устроит битву с СП-2 за транзит газа в Европу: названо главное преимущество украинской ГТС Видео

21:29

Зеленский ввел санкции против богатейшей женщины России Видео

21:13

В Украину возвращается адская жара и аномальная погода Видео

21:02

В моду на осень-зиму 2021-2022 входит одежда цвета фуксии, бледной розы и весеннего озера Видео

20:50

Развращал 12-летнюю девочку: в Киеве доцент вуза оказался извращенцем Видео

20:39

Хотела сделать мелирование: парикмахер-самоучка изуродовала голову 18-летней девушке под Ровно

Реклама
20:23

Русский язык и вода для захваченного Крыма: в ЕСПЧ резко ответили России на жалобу против Украины Видео

19:55

Врачи лечили коронавирус: на Волыни после укуса овода женщина заболела опасной болезнью Видео

19:52

Мир циничен и прагматичен, Украине пора повзрослеть мнение

19:48

Удар по Северному потоку-2 и жесткие гарантии для Украины: у Зеленского поставили условие Западу Видео

19:21

Под Ровно после взрыва на химзаводе появились лужи розового цвета: есть ли угроза для людей Видео

19:19

На Буковине 51-летняя женщина за рулем авто наехала на ребенка, который упал с велосипеда

19:00

Внезапная магнитная буря 23 июля 2021 года достигнет красной отметки: что делать Видео

18:49

Ученые выяснили, в каком возрасте хуже действуют COVID-вакцины Видео

18:33

На меткомбинате Ильича достраивают аспирационные установки доменной печи

18:33

Дефицит газа в Европе: Газпром рубит поставки топлива через Украину, чтобы ускорить запуск СП-2 Видео

18:13

Приметы на 24 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

18:01

Мишина после расставания с Эллертом "рубонула" новую прическу

17:38

Ложные уступки Путина и подрыв суверенитета Украины: США предупредили об опасных целях России Видео

17:38

Полнолуние в июле 2021: что нельзя делать и кому улыбнется удача

17:32

Похудевшая Селена Гомес свела с ума поклонников жаркой фотосессией

17:30

Стало известно, какие сайты украинцы посещают больше всего – рейтинг

17:27

Чат с писательницей Ларисой Ницой

17:25

В России на церемонии открытия Олимпиады Украину "вырезали" из трансляции: на росТВ удивили ответом Видео

17:16

Предупреждение о раке: люди с этим диагнозом подвержены большему риску Видео

16:58

Еврокомиссия получила ноту Украины из-за соглашения о Северном потоке-2 Видео

Реклама
16:54

В ЕС одобрили препарат Moderna для вакцинации подростков от 12 лет Видео

16:51

Как быстро оформить биометрический загранпаспорт себе и ребенку: цены, нюансы Видео

16:44

Две высокие Полины и отказ в сексе: во Львове муж пожаловался на "ограбление" женой и вызвал полицию

16:41

На Закарпатье пассажирский поезд протаранил фуру: много пострадавших Фото Видео

16:22

Актер из сериала "13 причин почему" объявил себя транс-женщиной

16:11

"Белены объелся?": в Днепре диспетчер отказалась присылать скорую на ДТП с пострадавшими Видео

16:07

Хрустящие огурцы на зиму: старинный и проверенный рецепт

16:05

Сердечный приступ: то, как вы готовите, может увеличить риск смертельного состояния Видео

15:53

Как избавиться от муравьев дома и в саду – проверенные способы Видео

15:49

"Не трогайте тачку. За Путина не голосовали": под Киевом увидели Мерседес с российскими номерами

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять