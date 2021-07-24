Самая популярная украинская модель топлес шаловливо не спрятала свои прелести на пляже

Украинская супермодель Алина Байкова, которая живет и работает в США, решила свести с ума всех своих мужчин подписчиков, и сняла лифчик на пляже.
Супермодель Алина Байкова родилась в Украине, но сейчас активно строит карьеру в США - вместе с популярными модельерами, которых представляет и в сотрудничестве со всеми звездными фотографами. К слову, дружба со всеми популярными моделями в мире также имеет место.
Алина, тем не менее всегда ездит домой, а во время локдауна активно занималась волонтерством в Украине.
Сейчас девушка получила редкую возможность позагорать на пляже и отдохнуть от работы, и впечатлила публику идеальными формами в сториз.
Сначала она загорала в крошечном бикини и трусиках в виде тончайших ниточек, которые засветили ее формы, а потом сняла лифчик, и особо не скрывая грудь, пошутила: "Никому не нужны линии от бикини от загара, правда?".
Алина Байкова показала накачанные кубики от пресса на животе, сексуальные ножки и соблазнительную грудь, буквально пригвоздив томным взглядом на своих кадрах.
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