Сальма Хайек засветила в декольте свои 'горы' на премьере мультфильма

Актриса для премьеры выбрала довольно откровенный и открытый наряд − нежно-голубое платье с корсетом, который расшит дорогими камнями.

Хайек, Кот в сапогах / скриншот из видео Universal Pictures

Голливудская звезда мексиканского происхождения Сальма Хайек блистала на премьерном показе нового мультфильма "Кот в сапогах-2: Последнее желание" (спин-офф франшизы "Шрек") в Нью-Йорке (США).

Озвучившая главную героиню – Кошку-Мягколапку – актриса выбрала довольно откровенный и открытый наряд − нежно-голубое платье с корсетом, который расшит дорогими камнями. Лук дополнялся пышной юбкой.

Наряд очень эффектно подчеркивал бюст актрисы и талию. Рукава у платья были донельзя прозрачные. Для пущего эффекта актриса распустила волосы, использовала яркий макияж и надела крупный перстень на палец.

На красной дорожке она позировала вместе с партнером по озвучке мультфильма −легендарным актером Антонио Бандерасом (они дружат и сотрудничают еще со времен фильма "Отчаянный" 1994 года).

К слову, в Украине последний мультфильм "Кот в сапогах-2: Последнее желание" выходит в прокат 15 декабря.

Напомним, ранее украинская певица Надежда Мейхер в кожаных штанах случайно засветила татуировку на интимном месте, которую ранее видели мало кто из поклонников.

Также 28-летняя украинская блогерка, бизнесвумен, а также жена и менеджер певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала огромную искусственную грудь в облегающем топе.

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