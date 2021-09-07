"Сахарная булочка": победительница Холостячка полностью обнажилась и свела с ума идеальными формами

Барбара Пино / instagram.com/solansbarbara/

Обольстительная победительница Холостяка кубинская россиянка Барбара Пино наконец показала своего молодого человека. После долгих интриг и намеков, что она не сама, еще до Дня влюбленных, девушка просто опубликовала их совместные фото с Мальдивов.

Голая Барбара Пино произвела незабываемые впечатления на поклонников, показав аппетитные ягодицы в Instagram, но поклонникам понравился и ее молодой человек - его посчитали красавчиком.

Барбара Пино позировала в камеру в крошечном бикини, изменяя позы - на песке и в беседке, засветив во всей красе все достоинства фигуры. А ближе к концу фотосессии Барбара Пино снялась голая, сидя на пляже. Ее снимали со спины, так что все восхитились белыми следами от трусиков на ее попе и чувственностью момента.

"Оставлю здесь наши фотокарточки", - пишет девушка.

Барбара Пино / instagram.com/solansbarbara/

Барбара Пино / instagram.com/solansbarbara/

Барбара Пино / instagram.com/solansbarbara/

Барбара Пино / instagram.com/solansbarbara/

Барбара Пино / instagram.com/solansbarbara/

Потом Барбара Пино показала своего парня - но не стала подписывать его в соцсетях, и называть имя. Даже лицо его рассмотреть невозможно.

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Барбара Пино / instagram.com/solansbarbara/

"Кто этот прекрасный мужчина?)", "Жених очень красив", "Барбара красотка и фотографии самые клёвые, жизненные и безобидные !!! Подписана на нее давно и никакой пошлости за ней не замечено!!!", "Хорошенькая очень", "Божественная красота", "И мы тоже тут приветик))) какой же рай", "Сахарная булочка", - пишут в комментариях.

Напомним, что Барбара Пино выиграла в шоу Холостяк 7, но не смогла быть вместе с Антоном Криворотовым из-за его постоянных измен. Теперь девушка нашла себе молодого человека, с которым они долгое время вместе, и котрого она до сих пор скрывает от СМИ.

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