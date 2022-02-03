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С кем встречается Светлана Лобода: раскрыта личность любовника певицы

3 февраля 2022, 03:29
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Мужчина женат, имеет детей и значительно старше певицы.

Светлана Лобода в отношениях с женатым миллиардером / instagram.com/lobodaofficial

Жизнь певицы Светлана Лободы окутана флером загадочности. Особенно в том, что касается ее мужчин.

Артистка предпочитает не делать из романтических отношений достояние общественности, однако фанаты устали изнывать от любопытства в попытках рассекретить ее возлюбленного.

А меж тем в недавнем интервью Лобода признавалась, что безумно влюблена в мужчину, старше нее, рядом с которым она чувствует себя маленькой девочкой.

Источник из близкого окружения певицы раскрыл личность ее загадочного ухажера. Им является бизнесмен и миллиардер Артур Гранц, сколотивший состояние на магазинах duty-free. Он, как и Лобода, проживает в Европе, где пара и встречается.

Омрачает счастье Лободы лишь тот факт, что Гранц женат и имеет детей. Семью он поддерживает, но с супругой давно не живет. Источник рассказывает, что такая ситуация всех устраивает - певица не спешит под венец, Гранц - не торопится разводиться: "С Лободой Гранц не живет, они только встречаются. И о "неземной любви" говорить рано. ... Говорят, Гранц не разводится, потому что на жене зарегистрирована часть его активов. И устраивать дележку имущества никому не надо. Всех все устраивает. Он ведет свободный образ жизни. Но о семье не забывает, участвует в жизни детей. К Лободе относится очень хорошо. Помогает ей и дает возможность хорошо зарабатывать. Во многом по его протекции она получает приглашения выступить у украинских олигархов. ... Не скажу, что дело идет к свадьбе. У него на первом месте работа, никакого бурного романа нет. По ее мнению, он ее мужчина. А что у него в голове - не залезешь".

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