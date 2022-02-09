Рыжая бестия: Екатерина Бужинская поманила пышной грудью в кардинально новом имидже

Певица в образе femme fatale заинтриговала фанатов переменами во внешности.
Фанаты привыкли видеть Екатерину Бужинскую во вполне определенном образе - белокурые волосы, темные брови и ярко-голубые глаза стали практически товарным знаком певицы.
На своей странице в Instagram артистка показала шок-контент - в сторис появилось ее весьма любопытное фото.
На нем Бужинская предстала в топе с очень глубоким декольте, длинной юбке и прозрачной курточке-дождевике. Фотосессия выполнения в теплых коричнево-оранжевых оттенках.
Большое внимание привлекает прическа певицы - вместо привычных льняных волос на ее голове красуется пышная прическа ярко-рыжего цвета.
Впервые снимки рыжей бестии в социальных сетях певицы появились в феврале 2020 года. Это была промо-съемка для презентации новой песни Бужинской Tango Femme Fatale.
Тогда Бужинская призналась, что ей захотелось экспериментов с внешностью - чувство свойственное практически всем женщинам в канун весны. Так что новая песня стала отличным поводом что-то изменить в своем образе, хотя бы на время.
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