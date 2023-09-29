Рухнула на лед и вывалила прелести: российская певица опозорилась на льду в Минске

После общей съемки Бузова попробовала самостоятельно идти по льду, но поскользнулась.

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Ольга Бузова рухнула на льду / Коллаж Главред, фото скриншот с видео, соцсети

Скандальная российская ведущая и певица Ольга Бузова опозорилась в Беларуси на ледовой арене.

Она с "триумфом" приехала открывать хоккейный матч, но уехала с пятном на репутации.

Бузовой доверили символически вбросить шайбу перед игрой сборных минского "Динамо" и казанского "Ак Барса".

Российская певица, которая поддержала Путина и кровавую войну в Украине, вышла на лед в туфлях на высоком каблуке, элегантном алом брючном костюме и лифе навыпуск.

Сопровождали артистку среди прочих продюсер Иосиф Пригожин и рэпер Серега.

После общей съемки Бузова попробовала самостоятельно идти по льду, но поскользнулась. Она не удержалась на ногах и жестко упала.

Помощники поторопились спасти знаменитость. Они подхватили поющую ведущую под руки — тут-то и случился главный казус.

Из декольте показался бюстгальтер, прозрачный и состоящий исключительно из двух черных тесемок.

Ранее стало известно, что пока страна-агрессор отправляет "земных" мужчин на фронт, сын министра обороны рф Шойгу строит музыкальную карьеру в образе "сладкого мальчика", и отдыхает на дорогих курортах.

Также певица Анна Тринчер устроила разнос скандальной украинской блогерше Анне Алхим, которая одобряет прослушивание музыки в исполнении артистов из страны-оккупанта.

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