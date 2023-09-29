Скандальная российская ведущая и певица Ольга Бузова опозорилась в Беларуси на ледовой арене.
Она с "триумфом" приехала открывать хоккейный матч, но уехала с пятном на репутации.
Бузовой доверили символически вбросить шайбу перед игрой сборных минского "Динамо" и казанского "Ак Барса".
Российская певица, которая поддержала Путина и кровавую войну в Украине, вышла на лед в туфлях на высоком каблуке, элегантном алом брючном костюме и лифе навыпуск.
Сопровождали артистку среди прочих продюсер Иосиф Пригожин и рэпер Серега.
После общей съемки Бузова попробовала самостоятельно идти по льду, но поскользнулась. Она не удержалась на ногах и жестко упала.
Помощники поторопились спасти знаменитость. Они подхватили поющую ведущую под руки — тут-то и случился главный казус.
Из декольте показался бюстгальтер, прозрачный и состоящий исключительно из двух черных тесемок.
Ранее стало известно, что пока страна-агрессор отправляет "земных" мужчин на фронт, сын министра обороны рф Шойгу строит музыкальную карьеру в образе "сладкого мальчика", и отдыхает на дорогих курортах.
Также певица Анна Тринчер устроила разнос скандальной украинской блогерше Анне Алхим, которая одобряет прослушивание музыки в исполнении артистов из страны-оккупанта.
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