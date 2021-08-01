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"Рот закрыла - сижу": Полякова откровенно рассказала о своим экстравагантных выходках

1 августа 2021, 13:13

Оля Полякова рассказала о скандале с братьями Меладзе и объяснила, как пережила смену образа.

Оля Полякова
Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic/

Оля Полякова объяснилась за несколько скандалов, в которые влипла за последнее время - странное фото с дочкой Машей и скандальные разборки с братьями Меладзе, которые назвали ее фриком.

Катя Осадчая для шоу Светская жизнь расспросила Олю Полякову в отношении смены имиджа для песни Взрослая девочка - для нее Полякова обрезала длинные роскошные волосы.

"Что мне вживаться? Рот закрыла - сижу, ваяют. Одна забота - все это выдумать", - рубонула Полякова.

Катя Осадчая намекнула на плагиат в образе Поляковой - она за кем-то уже все это повторила.

"Ну, я фанатка группы Roxette, и когда я делала свою Взрослую девочку, то решила, что должна быть похожа на солистку. Я ж панк-рокерша в душе. Уже можно принимать во внимание свои чувства, свои желания, жить дерзко", - объяснила она.

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Полякова отреагировала на фото Маши с оружием, которое делала на дне рождения мужа.

"Я всегда думаю, что я делаю - это шутка. Это Куба, наркоистория. И поэтому она была надела этот наряд и взяла это оружие", - объяснила Ольга.

Кроме того, Катя Осадчая расспросила Полякову в отношению обвинений со стороны братьев Меладзе.

"Этим месседжем я хотела сказать - никогда не молчите, когда вас обижают. Почему это я должна молчать, когда человек решил меня обесценить? Это правда, и я имею право эту правду озвучить. Как круто, что в нашей стране мы можем спокойно говорить, и никакой Меладзе, и даже президент не может нагадить, если правда звучит. Люди могу говорить и защищать свои права, не боясь, что их закроет налоговая полиция", - объявила Полякова.

Она добавила, что если бы это была неправда - представители Меладзе уже позвонили. Ей жаль, что во всем мире, кроме Украины защищают жертву у нас же жертва виновна сама.

Посмотреть полностью шоу Светская жизнь за 31 июля можно онлайн на сайте 1plus1.video.

Оля Полякова Екатерина Осадчая Светская жизнь новости шоу бизнеса
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