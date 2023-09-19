Роскошная Алина Байкова снялась топлес для известного глянца

Украинская топ-модель и звезда мировых подиумов Алина Байкова - желанная "гостья" для обложек известных глянцев. Манекенщица, которая сейчас живет в Нью-Йорке, востребована для рекламы и студийных съемок.
Недавно Байкова снялась для арабской версии модного журнала L'Officiel. Снимки уже появились в ее блоге в Instagram.
На страницах издания модель появится в стильных футуристических образах - ярком кэтсьюте, спортивном костюме и сапогах в оттенках металлик, в необычном жакете и жабо. Стилисты и визажисты поработали на славу, чтобы в кадре известная украинка выглядела еще более роскошно, чем обычно.
Также Алина Байкова появилась в необычном образе, который получился смешением различных модных эпох: модель предстала с макияжем в стиле 60-ых и в шлеме, который напоминает диско-шар из 70-ых. Кроме этих атрибутов на модели была лишь меховая накидка, которую она опустила с плеч так, чтобы стало заметно, что она снимается топлес.
Ранее колумбийская певица Шакира поддразнила фанатов чудесами гибкости. На свежих фото она в облегающих одеждах с легкостью закидывает ноги себе за голову.
Также удивила фанатов Белла Хадид - одна из самых красивых женщин современности обрилась наголо для модного кампейна и снялась голышом для Heaven by Marc Jacobs.
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