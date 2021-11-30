Рианна без трусиков игриво оголила сочные ягодицы в пижаме

Певица доказала, что может быть горячей штучкой в любом наряде.
Барбадосская певица Рианна - одна из культовых фигур в современной музыке. Также она считается одной из самых финансово успешных музыкальных исполнительниц, а в 2019 году и вовсе стала самой богатой певицей в мире по рейтингу Forbes.
Музыка - не единственный источник дохода певицы. Рианна является создательницей модного бренда FENTY, в рамках которого создает одежду под лейблом SavageX.
В Instagram-сторис певица выложила короткий ролик, на котором позирует в пижаме собственного бренда. В онлайн-магазине SavageX такие штаны в шотландскую клетку называются "с открытой спиной", но, как видно по фото, открытой оказалась далеко не спина.
В стильном ночном наряде Рианна оголила аппетитные ягодицы.
Пижаму артистка надела на голое тело, что лишь добавило пикантности и без того горячему кадру.
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Ранее полностью обнаженное фото в социальных сетях опубликовала певица TAYANNA.
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