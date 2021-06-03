Рианна бесстыже посветила грудью для знаменитого глянца

Рианна / Reuters

33-летняя Рианна время от времени поражает публику экстравагантными и нескромными фотосессиями, в которох может засветить прелести в нестандартных нарядах. Однако артистка делает это нерегулярно, так что откровенные фото не такие частые в ее соцсетях, как у некоторых других исполнителей.

Рианна снялась в новой фотосессии для Vogue Italia, и показала свои сексуальные формы в Instagram

Певица похвасталась аппетитными ягодицами и сочной грудью в прозрачном белье красного и черно цвета, которое эффектно подчеркнуло все достоинства ее фигуры.

А в желтой комбинации девушка буквально повернулась всеми сторонами к фотографу, наклонившись, и выставив на показ прелести.

До этого почти 5 дней назад она позировала топлес на полу, прикрыв грудь журналом Playboy.

К слову, она уже снималась на обложке мужского журнала. На фото едва заметно лицо Рианны - фотограф сконцентрировал все внимание на ее изгибах тела.

Ранее Ани Лорак не вместила грудь в крошечное бикини в откровенной фотосессии.