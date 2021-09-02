Рианна бесстыже показала сочные ягодицы в белье для взрослых девочек с подвязками

Рианна / Getty Images

Певица Рианна выпустила новую линейку белья своего бренда Savage X Fenty By Rihanna, который лично прорекламировала на своей шикарной фигуре.

В своем Instagram Рианна взбудоражила поклонников откровенными кадрами, на которых примерила комбинацию из розового и фиолетового полупрозрачного белья с подтяжками для чулок.

Рианна продемонстрировала выдающийся бюст и огромные соблазнительные бедра, совершенно не прикрытые сексуальным бельем.

"Только что вышла новая коллекция", - пишет она.

Рианна / instagram.com/badgalriri/

Рианна / instagram.com/badgalriri/

Менее, чем за день Рианна набрала 4,4 миллионов лайков от поклонников певицы и почти 26 тысяч комментариев.

В августе стало известно, что Рианна заработала миллиард долларов и стала самой богатой артисткой в мире. По подсчетам экспертов, состояние Рианны на данный момент составляет 1,7 миллиарда долларов (124 миллиарда рублей). Большую часть дохода (примерно 1,4 миллиарда долларов) она получила благодаря собственной косметической компании Fenty Beauty. Помимо этого, часть состояния звезды приходится на ее долю в бренде нижнего белья Savage x Fenty.