Рената Литвинова поразила подписчиков новыми голыми фото

Похоже "голые" фото потихоньку становятся фишкой российской актрисы Ренаты Литвиновой. Так, российская режиссер и актриса, которая покинула РФ в знак своей антивоенной позиции, и обосновалась в Париже, снова опубликовала свое фото топлесс.
В частности, на своей странице в Instagram, Рената поделилась пикантными кадрами, приуроченными к ее скорому появлению в откровенном спектакле на парижской сцене. На фото актриса позирует голой топлесс, едва прикрывая грудь.
Актриса выглядит молодо и горячо, несмотря на ее возраст.
В комментариях под фото подписчики Ренаты написали множество хвалебных комментариев. Разумеется не осталось без внимания и то, как прекрасно женщина выглядит, несмотря на свой возраст.
"Самый мой камерный и самый откровенный спектакль (будут и такие сцены тоже)", - написала Литвинова.
Напомним, ранее Рената Литвинова, которая покинула РФ в знак своей антивоенной позиции, и обосновалась в Париже, опубликовала свое фото топлесс.
Свое фото российская актриса опубликовала в сториз, на странице в Instagam. Российские паблики не упустили возможность "мокнуть" неугодную Литвинову в своих публикациях. Это очевидно, ведь актриса не поддержала жестокое нападение России на Украину.
Недавно артистка произвела настоящий фурор своим необычным нарядом. На парижскую улицу Рената вышла в цельном облегающем комбинезоне черного цвета, имитирующем вторую кожу. Из аксессуаров она выбрала тонкое колье, сумочку, черные солнцезащитные очки и винный бокал.
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