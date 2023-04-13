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Рената Литвинова поразила подписчиков новыми голыми фото

Алена Кюпели
13 апреля 2023, 03:00
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Актриса Рената Литвинова готовится к своему новому спектаклю, который пройдет в Париже.
Рената Литвинова
Рената Литвинова / instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Похоже "голые" фото потихоньку становятся фишкой российской актрисы Ренаты Литвиновой. Так, российская режиссер и актриса, которая покинула РФ в знак своей антивоенной позиции, и обосновалась в Париже, снова опубликовала свое фото топлесс.

В частности, на своей странице в Instagram, Рената поделилась пикантными кадрами, приуроченными к ее скорому появлению в откровенном спектакле на парижской сцене. На фото актриса позирует голой топлесс, едва прикрывая грудь.

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Актриса выглядит молодо и горячо, несмотря на ее возраст.

В комментариях под фото подписчики Ренаты написали множество хвалебных комментариев. Разумеется не осталось без внимания и то, как прекрасно женщина выглядит, несмотря на свой возраст.

"Самый мой камерный и самый откровенный спектакль (будут и такие сцены тоже)", - написала Литвинова.

Напомним, ранее Рената Литвинова, которая покинула РФ в знак своей антивоенной позиции, и обосновалась в Париже, опубликовала свое фото топлесс.

Свое фото российская актриса опубликовала в сториз, на странице в Instagam. Российские паблики не упустили возможность "мокнуть" неугодную Литвинову в своих публикациях. Это очевидно, ведь актриса не поддержала жестокое нападение России на Украину.

Недавно артистка произвела настоящий фурор своим необычным нарядом. На парижскую улицу Рената вышла в цельном облегающем комбинезоне черного цвета, имитирующем вторую кожу. Из аксессуаров она выбрала тонкое колье, сумочку, черные солнцезащитные очки и винный бокал.

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Рената Литвинова
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