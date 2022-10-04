Развлечения по Фрейду: скандальная Ольга Бузова почесала интимные места копченой колбасой

Ольга Бузова терлась интимными частями тела о колбасу / instagram.com/buzova86

Скандальная российская звезда Ольга Бузова известна своими эпатажными выходками. Занятия ерундой с невозмутимо спокойным лицом принесли ей, пожалуй, больше дохода, чем ее вокальные потуги.

Отдельной причиной шуток над горе-артисткой является ее тотальное одиночество - 36-летняя Бузова едва скрывает отчаяние от того, что ей предстоит встретить старость, так и не встретив свою любовь.

Неудовлетворенность певицы собственной жизнью сквозит во всех ее поступках и жестах. К примеру недавно одна из ее близких подруг опубликовала в Instagram-сторис, как Бузова соблазняет палку копченой колбасы.

Она крепко схватила ее, сперва взвесив ее тяжесть в руке, а затем начала тереть колбасой о лобок, бедра и ягодицы. Опомнившись, Бузова решила прокомментировать свои действия.

"Есть надо! Но если что - вместо скалки! Так работает тоже, знаешь? Разминает! Антицелюлит!" - прокричала в камеру артистка.

Ольга Бузова терлась интимными частями тела о колбасу / instagram.com/mariapoga_

Ранее американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид приняла участие в Парижской неделе моды - на подиум она вышла топлес, а платье "наносили" прямиком на ее голое тело.

Также американская актриса и модель, звезда Основного инстинкта, 64-летняя Шэрон Стоун снялась для мужского журнала в пикантном платье, которое обнажило ее грудь.

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