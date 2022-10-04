УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Развлечения по Фрейду: скандальная Ольга Бузова почесала интимные места копченой колбасой

4 октября 2022, 02:05

Отсутствие мужчины в жизни недопевицы сказывается на ее поведении - даже продукты питания кажутся ей соблазнительными.

Ольга Бузова
Ольга Бузова терлась интимными частями тела о колбасу / instagram.com/buzova86

Скандальная российская звезда Ольга Бузова известна своими эпатажными выходками. Занятия ерундой с невозмутимо спокойным лицом принесли ей, пожалуй, больше дохода, чем ее вокальные потуги.

Отдельной причиной шуток над горе-артисткой является ее тотальное одиночество - 36-летняя Бузова едва скрывает отчаяние от того, что ей предстоит встретить старость, так и не встретив свою любовь.

Неудовлетворенность певицы собственной жизнью сквозит во всех ее поступках и жестах. К примеру недавно одна из ее близких подруг опубликовала в Instagram-сторис, как Бузова соблазняет палку копченой колбасы.

Она крепко схватила ее, сперва взвесив ее тяжесть в руке, а затем начала тереть колбасой о лобок, бедра и ягодицы. Опомнившись, Бузова решила прокомментировать свои действия.

"Есть надо! Но если что - вместо скалки! Так работает тоже, знаешь? Разминает! Антицелюлит!" - прокричала в камеру артистка.

Ольга Бузова
Ольга Бузова терлась интимными частями тела о колбасу / instagram.com/mariapoga_

Ранее американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид приняла участие в Парижской неделе моды - на подиум она вышла топлес, а платье "наносили" прямиком на ее голое тело.

Также американская актриса и модель, звезда Основного инстинкта, 64-летняя Шэрон Стоун снялась для мужского журнала в пикантном платье, которое обнажило ее грудь.

Другие новости:

Ольга Бузова шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

02:30

Может добавить проблем и лишить удачи: как фамилия мужа влияет на судьбу женщины

02:05

Развлечения по Фрейду: скандальная Ольга Бузова почесала интимные места копченой колбасой

01:40

Элита РФ попытается отстранить Путина, чтобы вернуться на границы 1991 года – экспертВидео

00:51

Приметы на 4 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы в дом привлечь деньги и достатокВидео

03 октября, понедельник
23:51

ВСУ влупили по вражеским понтонным мостам в момент переправы танковой роты - Арестович

Реклама
23:23

Франция готова сделать цену войны для России "невыносимой" - премьер

22:51

"Могут влететь по-крупному": Арестович назвал новую цель для ВСУ после ЛиманаВидео

22:31

"Какой Маск вам нравится?": Зеленский попустил миллиардера после его скандальных твитовВидео

22:14

Как сохранить черную смородину на зиму и что из нее можно приготовить

21:57

Украинская армия на пути к успеху: в Пентагоне раскрыли три цели ВСУВидео

21:39

Дальнобойные ракеты для HIMARS: Украина сделала США неожиданное предложениеВидео

21:26

Разведенная Слава Каминская беременна в третий раз

21:22

Блеф Путина или реальный риск: подробно и внятно о ядерной угроземнение

21:17

В Сватово на Луганщине россияне вывозят пациентов из психбольницы - Гайдай

20:41

Маск опозорился предложением Украине отказаться от Крыма и напоролся на жесткую ответкуВидео

20:32

В Украину врывается жара: синоптики назвала дату резкого потепленияВидео

20:19

На Киевщине водитель сбил двух девочек на велосипедах и хотел сбежать

20:11

Паника в бункере: от Путина захотят избавиться после успехов ВСУ - ПионтковскийВидео

20:10

Приметы на 5 октября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не попасть в бедуВидео

20:09

Обалденная грибная закуска за 10 минут: быстрый рецепт идеального блюдаВидео

Реклама
19:58

Российский продюсер раскрыл грязный секрет популярности "золотого состава" ВИА Гры

19:50

В Турции при участии The Hardkiss пройдут благотворительные концерты в поддержку украинских детей

19:40

В бою с российскими оккупантами погиб журналистВидео

19:28

Денежный гороскоп на октябрь-2022: когда стоит и не стоит тратить деньгиВидео

19:23

Задержание закончилось стрельбой: в Черновцах подозреваемый убил полицейскую и ранил копаВидео

18:59

Россияне ракетным ударом уничтожили больницу под Купянском: есть жертвыФотоВидео

18:49

США готовят превентивный удар по России: Олег Жданов назвал условиеВидео

18:47

Пугачеву в третий раз грубо обругали русские пропагандисты из "Останкино"

18:40

Враг отступает: в ВСУ рассказали о продвижении вперед на Южном направленииВидео

18:36

Освобождение Кременной выведет на Сватово и Рубежное, а дальше на Северодонецк с Лисичанском – ВСУВидео

18:18

Тоня Матвиенко рассказала об изменах и интиме с Арсеном Мирзояном по интернету

17:58

В Подмосковье "чмобики" жестко отметелили "дедов"-контрактников: десятки пострадавшихВидео

17:57

Гендиректора Запорожской АЭС вернули из российского плена - МАГАТЭВидео

17:27

Идет зачистка: ВСУ взяли под контроль Боровую на ХарьковщинеВидео

17:24

США изучают сценарий возможного ядерного удара России по Запорожской АЭС – CNNВидео

17:03

"Воет сирена, а все идут на Щекавицу": Jerry Heil переделала самый известный хит ВинникаВидео

16:50

РФ нужно "опустить и изгнать отовсюду": у Зеленского назвали условие завершения войныВидео

16:43

Россию в ближайшие дни ждет большой коллапс: легендарный ученый поделился прогнозомВидео

16:37

Нина Матвиенко рассказала, за что готова лизнуть Бориса ДжонсонаВидео

16:29

"Нам сказали отступать, но вам не говорить": "ЛНРовцы" жалуются на то, что россияне их кинулиВидео

Реклама
16:19

В Казахстане "опрокинули" Москву: Астана отвергла участие ОДКБ в войне России против УкраиныВидео

15:59

"Стакан всегда наполовину полон": как быстро поднять себе и другим настроениеВидео

15:58

"Котел" под Лиманом: окруженцев РФ "покрошили" ВСУ, недобитки прорвались в КременнуюВидео

15:46

Из машиниста - в офицеры: ВСУ "откобзонили" российского оккупанта Алика МелконянаВидео

15:42

От проблемы не останется ни следа: 4 способа, как распушить пуховик после стирки

15:37

Зачем смазывать обувь растительным маслом: простой способ, который спасет от осенней проблемы

15:24

Аннексия захваченных территорий Украины: Госдума ратифицировала "присоединение"

15:21

Что вы увидели первым: тест по картинке определит насколько вы психически сильный человек

15:12

Кадыров пообещал бросить своих несовершеннолетних сыновей на передовую в УкраинуВидео

15:11

Премьера Голосу країни на ТЕТ: Потап рассказал, кто из участниц его команды скоро станет матерьюВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять