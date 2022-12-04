Раздетая Бритни Спирс поделилась своими интимными умениями

Бритни Спирс / instagram.com/britneyspears

Американская певица Бритни Спирс, которая недавно вырвалась из под принудительной отцовской опеки, пустилась во все тяжкие.

Она частенько удивляет своих подписчиков абсолютно голыми фото, а также странными танцами, которые граничат с истерикой. Она также публикует провокационные посты, оскорбляя своих коллег по цеху.

На этот раз Спирс, которая несколько месяцев назад сообщила о потере ребенка, опубликовала фотографию, где она абсолютно голая лежит в ванной. Интимные части тела певица предусмотрительно прикрыла цветочком, а грудь закрыла руками. Бритни также написала, что она "любит с...ать". "Мне легко со..ть. Продолжайте аплодировать, с..ки (собака-женшина - авт.)", - написала она.

Посмотреть на обнаженную Бритни можно тут.

Напомним, ранее певица Бритни Спирс вернула в свои социальные сети регулярную рубрику "Разденься догола - взволнуй поклонников". 40-летняя артистка продержалась практически месяц, чтобы не засветить свои обнаженные прелести.

Поздравить фанов с этим маленьким достижением она решила снимками в стиле ню на пляже. Из одежды на Бритт были лишь широкополая соломенная шляпа да песок.

Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram, традиционно прикрыв пах и соски эмодзи сердечек. Фотосессию певица оставила без каких-либо подписей, однако среди фанатов в комментариях под постом разразилась нешуточная буря.

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