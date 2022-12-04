Раздетая Бритни Спирс поделилась своими интимными умениями

Американская певица Бритни Спирс не устает шокировать публику своими выходками.
Американская певица Бритни Спирс, которая недавно вырвалась из под принудительной отцовской опеки, пустилась во все тяжкие.
Она частенько удивляет своих подписчиков абсолютно голыми фото, а также странными танцами, которые граничат с истерикой. Она также публикует провокационные посты, оскорбляя своих коллег по цеху.
На этот раз Спирс, которая несколько месяцев назад сообщила о потере ребенка, опубликовала фотографию, где она абсолютно голая лежит в ванной. Интимные части тела певица предусмотрительно прикрыла цветочком, а грудь закрыла руками. Бритни также написала, что она "любит с...ать". "Мне легко со..ть. Продолжайте аплодировать, с..ки (собака-женшина - авт.)", - написала она.
Посмотреть на обнаженную Бритни можно тут.
Напомним, ранее певица Бритни Спирс вернула в свои социальные сети регулярную рубрику "Разденься догола - взволнуй поклонников". 40-летняя артистка продержалась практически месяц, чтобы не засветить свои обнаженные прелести.
Поздравить фанов с этим маленьким достижением она решила снимками в стиле ню на пляже. Из одежды на Бритт были лишь широкополая соломенная шляпа да песок.
Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram, традиционно прикрыв пах и соски эмодзи сердечек. Фотосессию певица оставила без каких-либо подписей, однако среди фанатов в комментариях под постом разразилась нешуточная буря.
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