Наташа Королева опозорилась снимками в трусах / instagram.com/koroleva__star

Рашистская певица украинского происхождения Наташа Королева оконфузилась перед фанатами результатами своего "волшебного" похудения.

Артистка отправилась на пять дней в оздоровительное путешествие, чтобы скинуть лишние кило, которые уже перестали помещаться в концертные наряды и короткие платьица.

Результатами процедур сама Королева осталась довольна и стала гордо демонстрировать свое тело, которое якобы стало легче на целых три кило. На своей странице в Instagram она опубликовала несколько селфи в одних трусах. сделанных в зеркале.

Потеря лишнего веса все же отразилась на внешности "Русалки", однако далеко не так, как ей бы хотелось. Живот артистки стал дряблым, а на одном из фото видно, какой обвисшей стала шея 49-летней звезды.

Хоть Королева гордится приобретенной красотой по дешевке и без хирургического вмешательства, ей все же еще предстоит разбираться с последствиями своих преображений.

Наташа Королева опозорилась снимками в трусах / instagram.com/koroleva__star

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Напомним, ранее Наташа Королева показала, как веселится на вечеринке в честь 9 мая в россии, пока войска рф обстреливали мирных жителей на ее родине.

На своей странице в Instagram артистка выложила серию сторис, снятых на одной из столичных тусовок ко Дню победы. В кадре бывшая киевлянка появилась в весьма странном наряде - советской пилотке, пуховике в пол, брюках хаки и нелепых ботинках на тракторной подошве.

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