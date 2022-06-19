Располневшая Наташа Королева засветила дряблый живот и индюшиную шею

Хотела похвастаться красотой, а получила позор на всю аудиторию.
Рашистская певица украинского происхождения Наташа Королева оконфузилась перед фанатами результатами своего "волшебного" похудения.
Артистка отправилась на пять дней в оздоровительное путешествие, чтобы скинуть лишние кило, которые уже перестали помещаться в концертные наряды и короткие платьица.
Результатами процедур сама Королева осталась довольна и стала гордо демонстрировать свое тело, которое якобы стало легче на целых три кило. На своей странице в Instagram она опубликовала несколько селфи в одних трусах. сделанных в зеркале.
Потеря лишнего веса все же отразилась на внешности "Русалки", однако далеко не так, как ей бы хотелось. Живот артистки стал дряблым, а на одном из фото видно, какой обвисшей стала шея 49-летней звезды.
Хоть Королева гордится приобретенной красотой по дешевке и без хирургического вмешательства, ей все же еще предстоит разбираться с последствиями своих преображений.
Читайте такжеПоглумилась над Украиной: Наташа Королева показала фото из Киева верхом на Киркорове
Напомним, ранее Наташа Королева показала, как веселится на вечеринке в честь 9 мая в россии, пока войска рф обстреливали мирных жителей на ее родине.
На своей странице в Instagram артистка выложила серию сторис, снятых на одной из столичных тусовок ко Дню победы. В кадре бывшая киевлянка появилась в весьма странном наряде - советской пилотке, пуховике в пол, брюках хаки и нелепых ботинках на тракторной подошве.
Другие новости:
- "Духовные проститутки, которые за деньги готовы забыть родину": Гордон высказался о Королевой и Тарзане
- "Путинистка" Королева может лишиться имущества в Москве
- Дельфин и русалка уже не те: Королева заменила бывшего мужа на сына