Пышногрудая Оксана Байрак прогулялась топлес по улице

57-летняя телеведущая поделилась забавным случаем из жизни.
Режиссер, телеведущая и актриса Оксана Байрак рассказала, как попала в неловкую ситуацию, из-за которой ей топлес пришлось возвращаться домой.
Своими приключениями артистка поделилась в Instagram. На фото 57-летняя Байрак едва прикрывает обнаженную грудь ярко-красным свитером.
Конфуз состоял в том, что именно этот свитер ей необходимо было сдать работникам химчистки. Поэтому перед артисткой встал выбор: отдавать одежду, и идти домой топлес, или возвращаться за сменным нарядом.
"Пришла в химчистку в свитере, из- за чистки которого и пришла в химчистку. Пришлось пойти на крайние меры. Не возвращаться же за переодеваЧкой. Во взгляде никакого секса, размышление- добегу ли до дома в обнаженке. Метров 100, не более", - рассказала Байрак. Какой вариант она выбрала, понятно по фото.
Рассмешив поклонников нелепой ситуацией, телеведущая пожелала им улыбок в унылый дождливый осенний утренний пейзаж.
Образ артистки в красном свитере, чуть прикрывающем голое тело Байрак, вызвал у поклонников волну энтузиазма:
"Крутейшая Женщина! Сил и здоровья всегда оставаться такой!❤️"
"Осеннее утро, а жарко как летом ❤️"
"Мужская половина упала в обморок ❤️"
"Великолепная роза ❤️"
Ранее Оксана Байрак рассказала, как смогла впервые стать мамой в 55 лет.
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