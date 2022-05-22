"Путин отравлен": Даша Астафьева в одном одеяле сделала пикантное предсказание

Даша Астафьева предсказала смерть Путина от яда / instagram.com/da_astafieva

Украинская модель, певица и волонтерка Даша Астафьева показала великолепный кадр, сделанный для нового онлайн арт-номера Playboy. Этим снимком она воплотила не только красоту и эстетику женского тела, но и тайное желание каждого украинца в любой точке земного шара.

На странице модели в Instagram появилось фото, на котором она позирует за столом уличного кафе. Перед ней стоит чашечка кофе и поджаренные тосты, в руках она держит газету с портретом президента рф путина. Над его головой большими буквами написан заголовок: "Putin Poisoned (путин отравлен - прим. редактора)".

На первый взгляд кажется, что на Астафьевой совершенно нет одежды, а свою наготу она прикрывает лишь широкими листами таблоида. На это же намекают и фигуры официантов за ее спиной, которые пытаются повнимательней рассмотреть гостью.

К слову, фото выполнено таким образом, будто его сделали скрытно - оно больше похоже на кадр из фильма со слежкой.

Также видео со съемок новой фотосессии Астафьевой выложил на своей странице Влад Иваненко - шеф-редактор Playboy Украина, исполняющий в кадре роль официанта, который открывает шампанское.

Даша Астафьева в новом номере Playboy / instagram.com/da_astafieva

В коротком ролике видно, что Даша Астафьева одета в молочный корсет, а от холода укрывается огромным белым одеялом. Но меньше интриги в кадре от этого не становится.

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