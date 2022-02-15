Протеже Вакарчука Кристина Соловий показала постельное фото в пикантном наряде

Певица сделала неожиданное признание.
Украинская певица и участница проекта Голос страны Кристина Соловий удивила поклонников постельным фото.
Артистка, поддавшись романтичному настроению, которое охватило всех на День всех влюбленных, практически призналась в любви своим фанатам, называя их "своими людьми": "Никогда не знаешь, где и при каких обстоятельствах встретишь своего человека. Как долго он будет "твоим". Я просто мечтала показать одну песню, а теперь ты включаешь мои альбомы по дороге домой. Я просто жила, а теперь ты говоришь, что я саундтрек твоей жизни… Скучаю, когда мы долго не видимся. Счастлива, когда в фанзоне подпеваешь мне. Это мгновения ради которых хочется жить".
Впрочем, романтическое послание можно расценить и так, что в жизни Соловий появился кто-то особенный, чьим обществом она наслаждается, не желая загадывать наперед.
Такие нешуточные страсти разыгрались под не менее горячим фото. На нем артистка лежит на кровати, раскинув руки, будто приготовилась к крепким объятиям. Она одета в темный корсет, волосы рассыплись по покрывалу.
Снимок выполнен в пастельных тонах, что придает ему схожесть с ретро-открыткой.
В комментариях под фото поклонники засыпали Кристину Соловий комплиментами:
"Какая же сексуальная ❤️"
"Соловейка, ты прекрасная девушка ❤️❤️❤️"
"Ванлав❤️"
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