Протеже Вакарчука Кристина Соловий показала постельное фото в пикантном наряде

Кристина Соловий позировала в корсете на кровати / instagram.com/soloviyka

Украинская певица и участница проекта Голос страны Кристина Соловий удивила поклонников постельным фото.

Артистка, поддавшись романтичному настроению, которое охватило всех на День всех влюбленных, практически призналась в любви своим фанатам, называя их "своими людьми": "Никогда не знаешь, где и при каких обстоятельствах встретишь своего человека. Как долго он будет "твоим". Я просто мечтала показать одну песню, а теперь ты включаешь мои альбомы по дороге домой. Я просто жила, а теперь ты говоришь, что я саундтрек твоей жизни… Скучаю, когда мы долго не видимся. Счастлива, когда в фанзоне подпеваешь мне. Это мгновения ради которых хочется жить".

Впрочем, романтическое послание можно расценить и так, что в жизни Соловий появился кто-то особенный, чьим обществом она наслаждается, не желая загадывать наперед.

Такие нешуточные страсти разыгрались под не менее горячим фото. На нем артистка лежит на кровати, раскинув руки, будто приготовилась к крепким объятиям. Она одета в темный корсет, волосы рассыплись по покрывалу.

Снимок выполнен в пастельных тонах, что придает ему схожесть с ретро-открыткой.

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Кристина Соловий в корсете оставила любовное послание поклонникам / instagram.com/soloviyka

В комментариях под фото поклонники засыпали Кристину Соловий комплиментами:

"Какая же сексуальная ❤️"

"Соловейка, ты прекрасная девушка ❤️❤️❤️"

"Ванлав❤️"

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