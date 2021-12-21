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Протеже Потапа засветила соблазнительные изгибы тела в откровенном наряде

21 декабря 2021, 03:05
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Мишель Андраде уверенно позировала перед камерой в подобии набедренной повязки.

Мишель Андраде показала бедра в юбке с высокими разрезами / instagram.com/mishvirmish

Украинская певица Мишель Андраде зачаровала фанатов идеально подобранным образом для интервью.

Чтобы подчеркнуть свое великолепное тело для промо-фото, артистка выбрала сдержанный образ в темных тонах. Несмотря на выдержанность и соблюдение единого, классического стиля, девушка выглядела в рамках нового фотосета крайне сексуально.

Андраде примерила черный кроп-топ с длинным рукавом, который обнажила подтянутый животик певицы, и черную, длинную юбку до щиколотки.

Правда разрезы на юбке были не столь сдержанными, как длина подола. Они достигали верхней трети бедра, причем разрезы имелись как с левой, так и с правой стороны, преобразуя юбку в нечто наподобие набедренной повязки.

В таком виде певица присела перед камерой, обнажив в кадре не только крепкий пресс, но и шикарные упругие бедра.

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Мишеь Андраде показала утонченные изгибы фигуры / instagram.com/mishvirmish

Поклонники, конечно, отметили красоту образа девушки, но тем не менее пришли к выводу, что сама Андраде - главное "украшение" в кадре:

"Какая милая, безумно красивая девочка".

"Очень приятно знать, что в Украине есть такая красота ❤️❤️❤️"

"Идеальная и непревзойденная".

"Какая горячая красотка❤️❤️❤️"

"Вау, Мишель, как горячо, ух ты красотка!"Читайте такжеМишель Андраде "с дыркой в штанах" похвасталась упругими ягодицами

Ранее певица MARUV показала страстный фотосет на мотоцикле с мужем.

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