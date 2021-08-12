Продюсер украинских звезд рассказал об интимной связи с подопечными

Юрий Никитин / instagram.com/yuriynikitin/

Продюсер группы Kazka, НеАнгелы и Даши Астафьевой признался, какие соблазны у него были в отношении подопечных.

Последнее время в Украине поднялась тема харасмента в шоу бизнесе. Оля Полякова поддерживает тему того, что Меладзе предлагал интим своим подопечным. Она поддержала Ани Лорак, которая прямо призналась, что тот предлагал продвижение за секс.

На фоне этого продюсер Юрий Никитин ответил на неудобный вопрос о сексуальных связях со своими подопечными во время интервью с Дмитрием Гордоном.

Юрий Никитин не стал отвечать на провокационный вопрос прямо. Зато признался, что искушения перед сексуальными подопечными не раз загоняли его в неприятные ситуации.

"Соблазнов очень много. И из-за таких искушений у меня было много разных неприятных моментов в жизни. Эти соблазны, в общем, к ним и привели", - отметил он.

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Он добавил, что с возрастом проблемы с сексуальным влечением к подопечным перестали быть проблемы - он научился себя четко контролировать.

"Просто перестал обращать внимание на искушения. Я сказал, что для меня это больше не соблазн. Для меня это работа и ничего кроме работы. Наверное, я просто вырос, стал старше", – подчеркнул он.

Напомним, Ани Лорак вызвала волну, которая всколыхнула украинский и российсвкий шоубизнес. Певица в одном из своих интервью обвинила Константина Меладзе в сексуальных домогательствах.

После ряда критических высказываний в свой адрес Лорак забрала слова и извинилась, но украинские и российские звезды продолжили обсуждать тему харасмента.