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Прикрыла срам "райской птичкой": Кайли Дженнер показала репортаж прямиком из душа

17 февраля 2023, 03:46
Молодая миллиардерша из клана Кардашьян удивила фанатов утонченным кадром.
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер приняла душ, прикрывая цветами наготу / instagram.com/kyliejenner

25-летняя американская модель, бизнесвумен и светская львица Кайли Дженнер похоже на полную катушку наслаждается своей холостяцкой жизнью - по слухам она рассталась со своим партнером и отцом двоих ее детей, репером Трэвисом Скоттом, перед Новым годом.

Но кайли не стала тосковать, сидя на осколках несостоявшегося брака - блогерка продолжает жить свою лучшую жизнь, и радовать поклонников цепляющими кадрами.

К примеру, недавно на странице Дженнер в Instagram появилась серия снимков - эдакий фотодневник, описывающий один день из жизни светской львицы. Среди случайных кадров и стильных нарядов промелькнула и весьма пикантная фотография, которая взбудоражила воображение поклонников.

видео дня

На снимке Кайли предстала в душе, что закономерно - обнаженной. Светская львица с наслаждением подставляет тело под струйки воды - от удовольствия она даже откинула голову назад.

Однако неприкрытый эротизм фото все же сгладила еще одна любопытная деталь - голое тело Дженнер прикрыла двумя крупными букетами цветов: верх - светлыми розами, низ - стрелициями (которые также называют райскими птицами).

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер приняла душ, прикрывая цветами наготу / instagram.com/kyliejenner

Ранее 31-летняя модель и актриса Эмили Ратаковски дала дерзкий ответ всем, кто критикует ее за любовь к нарочито эротичным нарядам - в новой фотосессии она разделась догола.

Также украинская певица MamaRika в соблазнительном нижнем белье поиграла мускулами перед зеркалом - артистка успешно борется с последствиями новогодних салатиков.

Другие новости:

шоу-бизнес Кайли Дженнер новости шоу бизнеса
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