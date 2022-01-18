"Прикасаюсь к нему каждое утро": Маша Ефросинина поразила фото в белье

Маша Ефросинина в белье / instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая Маша Ефросинина показала себя в белье. Она опубликовала в Instagram новую порцию откровенных фотографий.

Телезвезда позировала в бюстгальтере и трусиках пастельных оттенков - синего и серого цветов с распущенными волосами и нежным макияжем.

В подписи к кадрам Ефросининарассказала о любви к себе.

"Вы смотрите по утрам на себя без одежды в зеркале? Ну, то есть я точно знаю, что смотрите, например, на свое лицо, нанося кремы, на волосы, делая прическу, на свой внешний вид, одеваясь на работу…", - написала Маша.

Маша Ефросинина в белье / instagram.com/mashaefrosinina

Также далее она подчеркнула, что очень важно любить каждый сантиметр своего тела.

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По словам ведущей, каждое утро она начинает с потягиваний и прикосновений к телу. А еще - пристально рассматривает себя в зеркале, таким образом благодаря себя саму за нелегкую работу над подтянутой фигурой.

Маша Ефросинина в белье / instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, фронтмент группы ТИК Виктор Бронюк похвастался голым торсом после 30-килограмового похудения. Певец вместе с семьей отдыхает в Майями.

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