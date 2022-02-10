"Приходите целоваться": Дорофеева засветила стройные ноги и шокировала фанатов просьбой

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva/

Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала в Instagram снимок, сделанный в домашней обстановке.

Артистка предстала сидящей в теплом свитере и носках на полу, а в руках держала большой попкорн.

Звезда небрежно собрала свои волосы в пучок и показала поклонникам длинные голые ноги.

Читайте также"И не стыдно голышом?": Каменских порвала сеть фото в прозрачном белье"С сегодняшнего дня жду вас на самых романтичных свиданиях в кинотеатрах… Приходите целоваться, наполняться любовью и смотреть тизер клипа #raznotvsetnaya на большом экране", - написала Дорофеева под фото.

Таким образом звезда напомнила о грядущем выходе новой песни, которые поклонники, судя по комментариям, ждут с нетерпением.

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Напомним, накануне Анна Тринчер показала поклонникам грудь без корсета. Звезда позировала в бассейне в Египте, где отдыхала со своим женихом Александром Волошиным.

Также ранее Ани Лорк предстала перед поклонниками в наряде с высоким разрезом и засветила прелести без нижнего белья. Поклонника даже назвали ее "дивой без трусиков".

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