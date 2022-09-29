Пресс-секретарь Зеленского потроллил пользователя, который узнавал об 'оргии на Щекавице'

Сергей Никифоров / Офис президента

Спикер президента Украины Сергей Никифоров потроллил пользователя, который прокомментировал пост пресс-секретаря в социальной сети Facebook.

В частности, когда Никифоров анонсировал предстоящее срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины, один из пользователей пошутил и вспомнил свежий мэм о Щекавице. Недавно в соцсетях разлетелась шутка о том, что в момент ядерного удара киевляне соберутся на групповую оргию на Щекавице.

"Нам на Щекавиці збиратися чи іще зарано?" - пошутил пользователь. На что спикер президента не менее искрометно ответил: "А ви без нагоди не можете тойво?".

Пользователи оценили смешливую перепалку, а комментарий Никифорова собрал 155 лайков.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский решил созвать на завтра, 30 сентября, срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Спикер президента Украины Сергей Никифоров рассказал, что повестка заседания будет озвучена позже.

"Президент Владимир Зеленский созывает на завтра срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Повестку дня и другие подробности сообщим позже", – говорится в коротком заявлении.

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