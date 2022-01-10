После уменьшения груди: российская певица ошеломила фото в купальнике широко раздвинув ноги

Ирина Дубцова / instagram.com/dubtsova_official/

Российская певица Ирина Дубцова показала поклонникам, как выглядит после недавней операции по уменьшению груди.

В Instagram звезда выложила откровенное фото в купальнике и похвасталась снимком с отдыха на Мальдивах.

Дубцова предстала в розовом наряде. Она пикантно стояла на коленях, раздвинув ноги.

"У всех есть такое фото. И я туда же", - подписала фото звезда.

Читайте такжеЗлата Огневич рассказала страшную историю, которая случилась с ней на Новый годКак известно, 12 лет назад после родов Дубцова увеличила грудь. Однако уже устала от большого бюста и считает, что пышные формы визуально делали ее толще. Поэтому решила уменьшит формы.

Напомним, фото Дорофеевой в зеленом бикини вызвало критику среди ее поклонников.

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