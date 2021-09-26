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Полуобнаженные и в джакузи: Влад Яма показал пикантные фото с женой

26 сентября 2021, 00:51
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Звездные супруги отправились в Одессу праздновать годовщину свадьбы и сделали там романтические снимки.

Влад Яма с женой
Влад Яма показал пикантные фото с женой / Фото instagram.com/vladyama_official

Главный судья шоу Танці з зірками Влад Яма на днях отпраздновал седьмую годовщину свадьбы со своей супругой Лилианой. Пара отправилась отмечать романтическую дату в Одессу. В Instagram звездные супруги поделились пикантными фото с отдыха.

В Одессе Влад и Лилиана остановились в фешенебельном спа-отеле Немо. В номере супругов было джакузи - там они позировали полуобнаженными и с бокалами игристого в руках.

"В таком номере невозможно было бы не устроить себе романтик", - подписал фотографии Яма.

Влад Яма с женой в джакузи
Влад Яма с женой в джакузи / Фото instagram.com/vladyama_official

"Удивлять друг друга даже спустя годы можно и нужно! Начать с вечернего общего чаепития при свечах, рассказать друг другу, как прошел день. Поехать в другой город или страну. А о путешествии сказать только за час до выезда", — поделилась своими впечатлениями Лилиана.

Влад Яма с супругой позировали полуобнаженными / Фото instagram.com/vladyama_official
Фото instagram.com/vladyama_official

Как сообщал Главред, ранее Влад Яма трогательно поздравил супругу с годовщиной свадьбы.

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Влад Яма новости шоу бизнеса
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