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Полуобнаженная Оля Полякова попала в домашнее видео ее менеджера

14 января 2023, 02:02
Артем Чирков прозвал свою подопечную в одном полотенце нимфой.
Оля Полякова, Артем Чирков
Оля Полякова в одном полотенце попозировала для своего менеджера Артема Чиркова / instagram.com/fayniy

Украинская певица и звездный тренер музыкального проекта Голос країни Оля Полякова сотрудничает со своим менеджером Артемом Чирковым более 10 лет. Оба они утверждают, что отношения между ними сугубо дружеские, и они никогда не пересекут черту приличия.

Тем не менее социальные сети Чиркова пестрят провокационными кадрами в компании певицы. Недавно на своей странице в Instagram он опубликовал видео, на котором Оля позирует практически обнаженной.

Чирков на камеру снял Полякову у туалетного столика - певица мазала свою кожу кремом. Она, вероятно, только вышла из душа, ведь сидит Оля в одном полотенце, которое прикрывает только ее грудь и то место, где спина теряет свое приличное название. Остальное тело певицы предстало в кадре во всем его первозданном великолепии.

Менеджер за кадром обращается к артистке: "Нимфа, что ты, как ты после завтрака?" Полякова поворачивается на голос менеджера, игриво улыбается, изящно машет в воздухе руками и начинает еще усердней массировать лицо и шею.

Если верить отметке, которую Чирков поставил на видео, они певица сейчас находятся в Стокгольме.

Оля Полякова
Оля Полякова в одном полотенце попозировала для своего менеджера Артема Чиркова / instagram.com/fayniy

Ранее американская модельер китайского происхождения 73-летняя Вера Вонг похвасталась идеальным телом и стройными ножками в белоснежном купальнике у бассейна.

Также снимками в своем соблазнительном новогоднем наряде поделилась немецкая супермодель, культовая фэшн-икона 90-ых Клаудия Шиффер - на них "немецкая Барби" засветила пышные полукружья грудей.

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