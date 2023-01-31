Полная противоположность Уэнздей: Дженна Ортега засветила глубокое декольте в кружевной сорочке

20-летняя Ортега поделилась женственным образом в комфортной домашней обстановке.

Дженна Ортега показала глубокое декольте в ночной рубашке / instagram.com/jennaortega

Американская актриса Дженна Ортега к своим 20-ти годам уже успела сняться в более чем двух десятках проектов. Только в 2023 году ожидается выход четырех фильмов с ее участием, и это не считая второго сезона популярного сериала Уэнздей, в котором молодое дарование сыграло главную роль.

И хоть образ угловатой и эксцентричной девочки-подростка удался Ортеге на славу, в жизни Дженна очень женственная. С навалившейся на нее популярностью она справляется весьма элегантно, хотя и не забывает побаловать поклонников пикантными снимками.

Недавно на ее странице в Instagram появилось соблазнительное сэлфи, явно выполненное актрисой в ванной комнате.

На снимке, выполненном с верхнего ракурса, Дженна позирует в тоненькой укороченной ночной рубашке с кружевным лифом и акцентом в виде банта на глубоком декольте.

Изящные формы молодой актрисы и ее желание показать себя вне сцены в домашней обстановке фанаты высоко оценили. К счастью, пока Ортега на стала "заложницей" своей популярной киногероини, и она привлекает поклонников своим талантом, а не образом Уэнздей Аддамс.

Дженна Ортега показала глубокое декольте в ночной рубашке / instagram.com/jennaortega

Ранее 45-летняя "истребительница вампиров" Сара Мишель Геллар засветила шикарные ножки в неприлично коротком мини - в таком виде "Баффи" пришла на премьеру нового фильма.

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