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Подружка Остапчука разделась до трусов

31 января 2023, 14:13
Новая пассия телеведущего Остапчука разделась до нижнего белья.
Владимир Остапчук
Владимир Остапчук / instagram.com/vova_ostapchuk

Новая подружка телеведущего Владимира Остапчука, 22-летняя журналистка по имени Катя, разделась на камеру и продемонстрировала своим подписчикам нижнее белье.

"Добрый день, до свидания", - решила она похвастаться своей фигурой. Говорят, что данное фото она сделала во время загородного отдыха со своим бойфрендом Остапчуком.

Подружка Остапчука разделась до трусов

Она также опубликовала фото книг, которые они с Владимиром прочитали оба. Судя по всему, она готовится к "большому переезду народов". Не исключено, что пара решила жить вместе и теперь разбирается с домашними ненужными вещами.

Подружка Остапчука разделась до трусов

Напомним, ранее 22-летняя журналистка Катерина рассказала, почему она не хочет афишировать свои отношения с телеведущим. Об этом она написала на своей странице в Instagram, отвечая на вопросы своих подписчиков.

Кроме того, бывшая жена Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк рассказала, как переживает процесс развода с любвеобильным телеведущим.

На своей странице в Instagram на рассказала о том, как дает себе время пережить случившееся, а также добавила, что любая боль имеет свой конец. "Не будет рана кровоточить вечно. Поэтому дайте себе время и проживите все моменты достойно, я именно так и делаю. А еще... все дается для опыта, поэтому учимся", - сказала Горняк.

Напомним, что у блогерши Кристины все чаще стали спрашивать, как она относится к изменам.

Так на вопрос о том, смогла бы она и дальше жить с партнером, который был ей неверен, Кристина Горняк ответила: "Мое мнение такое, что попробовать можно, но думаю, что ни к чему хорошему это не приведет. Я бы ложилась спать с ним в постель, и представляла, как он целовал другую, как обнимал и ласкал, как увлекся другой, которая вызвала у него эмоции... Так что в этих воспоминаниях мне бы хотелось его придушить. А зачем мне садиться за убийство? Лучше сразу, после того, как стало известно про измену, разойтись. Но это мое мнение".

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