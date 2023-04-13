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"Почувствуйте это": звездная украинская прыгунья потрусила ягодицами в ярких мини-шортах

Анна Подгорная
13 апреля 2023, 01:55
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Марина Бех-Романчук показала пробежку по пляжу в лучах закатного солнца.
Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук показала подтянутое тело на пляже / instagram.com/marynabekh

Украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, Марина Бех-Романчук сейчас находится на тренировочных сборах - интенсивные тренировки сменяются реабилитационными массажами и оздоровительным отдыхом.

Спортсменка тщательно работает над своим телом, но не забывает и про душевный отдых. На ее странице в Instagram появилось видео "общения" Марины с океаном.

На ролике Бех-Романчук с распущенными волосами в ярком костюме из топа и свободных мини-шортов, которые едва доходят до половины ягодиц прыгуньи, мчится по пляжу к воде, навстречу к закату. Мягкий свет заходящего солнца окутывает ее рельефную фигуру, и маняще играет на коже.

видео дня

"Почувствуйте это", - подписала идиллические кадры спортсменка.

Традиционно, сочные изгибы Марины Бех-Романчук собрали массу восторженных отзывов от поклонников ее спортивного таланта и ее естественной красоты, над совершенствованием которых она без устали работает.

Ранее вторая бывшая супруга Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк вылезла на стол в рваном топе и джинсовом мини, чтобы игриво попозировать на камеру.

Также чудесами гибкости удивила фанатов мексикано-американская актриса Сальма Хайек - 56-летняя звезда продемонстрировала исполнение сложного гимнастического трюка.

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