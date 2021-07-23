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Почти голая супермодель Victoria's Secret в мокрой ночной рубашке произвела фурор

23 июля 2021, 02:10

Британская модель Алексина Грэм посветила грудью под полностью мокрой ночнушкой из тончайшей ткани.

Алексина Грэм
Алексина Грэм / Getty Images

Знаменитая британская модель обожает смущать своих подписчиков, и регулярно публикует откровенные фото на грани безумия.

В этот раз она не пожалела своих поклонников и в Instagram показала во всей красе возбужденную грудь, почти не прикрытую прозрачной тончайшей тканью.

Девушка снялась сидя на линии воды в озере, забросив назад волосы, и не скрывая от всех любопытных свои шикарные прелести.

"Жара в Великобритании, и сейчас мне хочется оказаться посреди этого озера и сидеть остывать", - подписала она свое фото

"Они прекрасны", "Так горячо, люблю тебя", "Прекрасна!", "О, мой Бог", "Завораживающе", - пишут ей в комментариях.

Ранее, Ксения Мишина показала аппетитные формы в ярком наряде

Victoria's Secret новости шоу бизнеса
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