Почти голая супермодель Victoria's Secret в мокрой ночной рубашке произвела фурор

Алексина Грэм / Getty Images

Знаменитая британская модель обожает смущать своих подписчиков, и регулярно публикует откровенные фото на грани безумия.

В этот раз она не пожалела своих поклонников и в Instagram показала во всей красе возбужденную грудь, почти не прикрытую прозрачной тончайшей тканью.

Девушка снялась сидя на линии воды в озере, забросив назад волосы, и не скрывая от всех любопытных свои шикарные прелести.

"Жара в Великобритании, и сейчас мне хочется оказаться посреди этого озера и сидеть остывать", - подписала она свое фото

"Они прекрасны", "Так горячо, люблю тебя", "Прекрасна!", "О, мой Бог", "Завораживающе", - пишут ей в комментариях.

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