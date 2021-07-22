Почти голая Марта Адамчук удивила эмоциональной фотосессией топлес

Певица и актриса Женского квартала Марта Адамчук поделилась кадрами из чувственной фотосессии.
Украинская артистка Марта Адамчук тогда когда не занимается демонстрацией своих вокальных данных, часто фотографирует своих знакомых. Но иногда бывает такое, что девушка принимает участие в фотосессиях, где позирует сама.
Артистка в своем Instagram показала шикарные фото, для которых позирует в брюках и жакете, под который не надела лифчик. Девушка позирует под разными ракурсами, и запечатлела на кадрах целую гамму эмоций.
"Намного больше цветов, чем просто черный и белый", - подписала она фотосессию.
"Очень красива", "Восхитительно, браво", "Нереальна", "Такая чувственная, такая красивая", "Марта губить частину гардеробу...", - пишут ей в комментариях.
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Автор: Александр Галаджий