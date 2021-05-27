Почти голая Леди Гага похвасталась сочной попой и стройной фигурой

Знаменитая американская певица и актриса снялась в откровенной фотосессии.
Певица и звезда фильма с Брэдли Купером "Звезда родилась" Леди Гага засветила аппетитные формы во время новой съемки, которую она устроила после купания и бокала вина.
Леди Гага позировала в замечательном бикини у бассейна после купания, повернувшись спиной к фотографу и засветив обольстительные формы под палящими лучами солнца.
Девушка в Instagram не так часто откровенно показывает тело, и новая фотосъемка собрала более 2,5 миллионов лайков за десяток часов.
Леди Гага не стала подписывать свои фото, но поклонники написали тысячи комплиментов, где по достоинству оценили ее красоту.
Напомним, что недавно, Леди Гага призналась, что она забеременела из-за изнасилования.
Автор: Александр Галаджий