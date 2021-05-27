Почти голая Леди Гага похвасталась сочной попой и стройной фигурой

Леди Гага / Reuters

Певица и звезда фильма с Брэдли Купером "Звезда родилась" Леди Гага засветила аппетитные формы во время новой съемки, которую она устроила после купания и бокала вина.

Леди Гага позировала в замечательном бикини у бассейна после купания, повернувшись спиной к фотографу и засветив обольстительные формы под палящими лучами солнца.

Девушка в Instagram не так часто откровенно показывает тело, и новая фотосъемка собрала более 2,5 миллионов лайков за десяток часов.

Леди Гага не стала подписывать свои фото, но поклонники написали тысячи комплиментов, где по достоинству оценили ее красоту.

Леди Гага / instagram.com/ladygaga/

Леди Гага / instagram.com/ladygaga/

Напомним, что недавно, Леди Гага призналась, что она забеременела из-за изнасилования.