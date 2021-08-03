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Почти голая Кайли Дженнер обмазала грудь золотой краской и произвела фурор

3 августа 2021, 14:53

Знаменитая американская селебрити побаловала поклонников развратным фото.

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Getty Images

Предпринимательница и телезвезда Кайли Дженнер после закрытия шоу "Семейство Кардашьян" не унывает - у нее есть еще много способов заработать, и ее фигура в прекрасном состоянии благодаря постоянным упражнениям процедурам и прочей заботе.

Поэтому Кайли не отказывает себе в удовольствии показать пышные формы. 23-летняя знаменитость разместила в Instagram снимок за неделю до 24-ления, и рассказала о своем новом ивенте.

При этом девушка опубликовала фото топлес, на котором она только в трусиках. Верх она покрыла золотистой краской, а грудь прикрыла руками.

"Аааа !!! У меня день рождения через 8 дней !!! И, конечно же, мне пришлось отпраздновать еще одну коллекцию ко Дню Рождения! Тема 24-каратного золота на мой 24-й день рождения запускается 10 августа. Не могу дождаться, чтобы завтра раскрыть эту коллекцию по своим рассказам !!!", - пишет Дженнер.

Менее чем за сутки фото набрало почти 10 млн лайков в Instagram.

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Кайли Дженнер новости шоу бизнеса
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