Почти голая Кайли Дженнер обмазала грудь золотой краской и произвела фурор

Знаменитая американская селебрити побаловала поклонников развратным фото.
Предпринимательница и телезвезда Кайли Дженнер после закрытия шоу "Семейство Кардашьян" не унывает - у нее есть еще много способов заработать, и ее фигура в прекрасном состоянии благодаря постоянным упражнениям процедурам и прочей заботе.
Поэтому Кайли не отказывает себе в удовольствии показать пышные формы. 23-летняя знаменитость разместила в Instagram снимок за неделю до 24-ления, и рассказала о своем новом ивенте.
При этом девушка опубликовала фото топлес, на котором она только в трусиках. Верх она покрыла золотистой краской, а грудь прикрыла руками.
"Аааа !!! У меня день рождения через 8 дней !!! И, конечно же, мне пришлось отпраздновать еще одну коллекцию ко Дню Рождения! Тема 24-каратного золота на мой 24-й день рождения запускается 10 августа. Не могу дождаться, чтобы завтра раскрыть эту коллекцию по своим рассказам !!!", - пишет Дженнер.
Менее чем за сутки фото набрало почти 10 млн лайков в Instagram.
Ранее девушка Андрея Богдана вызывающе изогнулась в откровенном наряде