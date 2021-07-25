Почти голая Дженнифер Лопес удивила красотой и подтвердила воссоединение с Аффлеком

Дженнифер Лопес / Getty Images

Дженнифер Лопес в 2021 году по-особому отметила день рождения. После расставания со своим женихом, она стала больше времени проводить с Беном Аффлеком.

На своей странице в Facebook и Instagram знаменитость опубликовала фото, которое убрало все вопросы о том, насколько все серьезно у них с Беном Аффлеком.

"52, что же делать", - пошутила она под своими постами.

На кадрах Лопес похвасталась идеальными формами в крошечном бикини, сексуально покрутилась перед камерами, а потом подарила страстный поцелуй Бену Аффлеку.

Поклонники пришли в восторг - за ночь ее пост-признание собрал почти 5,5 миллионов лайков.

Дженнифер поздравляют вдвойне - перепало и Аффлеку.

Как ранее сообщал Главред, развеялись слухи по поводу отношений еще одной пары Дженнифер Энистон ответила на слухи о воссоединении с Брэдом Питтом.