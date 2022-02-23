Победительница шоу Холостяк-11 топлес преподала фанатам "голый" урок

Анна Богдан показала себя топлес / instagram.com/hannastorozhuk

Модель, туристический агент и победительница шоу Холостяк-11 Анна Богдан решила обнажить перед фанатами не только свою душу, но еще и тело.

Она показала игривое фото, на котором позирует вполоборота. Ее обычная шапка кудрявых волос, которая придает модели особый шарм, уложена в высокую прическу.

На лице девушки - безупречный макияж, который подчеркнул искорку в ее глазах.

"-Какие планы? -Быть счастливой.-Я имею в виду сегодня. - Не вижу разницы ;)", - раскрыла свои планы на будущее модель. Такой легкости по отношению к жизни стоит поучиться.

Судя по снимку, для счастья ей совершенно не нужна одежда, ведь в кадре Богдан абсолютно обнажена.

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Анна Богдан снялась топлес и рассказала о планах на будущее / instagram.com/hannastorozhuk

Фанаты не смогли пройти мимо такого соблазнительного образа модели, который высоко оценили в комментариях:

"Прям Ева Лонгория здесь!"

"Ох ❤️❤️❤️"

"Очень ❤️"

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